Son Dakika | Ege Endüstri ve Jantsa hisselerinde manipülasyon iddiasıyla 22 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul'da işlem gören Ege Endüstri (EGEEN) ve Jantsa (JANTS) hisselerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

Açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) şikâyeti üzerine yapılan analizlerde, söz konusu hisseler üzerinden sosyal medya aracılığıyla “bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı” suçu işlendiği belirlendi.

Altın ve gümüşte manipülasyon mu yapıldı? Mahfi Eğilmez açıkladı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet (piyasa dolandırıcılığı), Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikâyet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesinde tanımlanan ‘bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı’ suçunun işlendiği tespit edilmiştir.”

SEKİZ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hedefte, organize şekilde hareket ettiği değerlendirilen 22 kişi vardı.

Operasyonda şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Dijital materyallere el konuldu, malvarlıklarıyla ilgili incelemeler başlatıldı. Başsavcılık, soruşturmanın kapsamına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Operasyonlar kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama işlemleri yapılmış, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırma devam etmekte olup; Şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Soruşturma; sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

Öte yandan Ege Endüstri Bayraktar Holding'e bağlı bir şirket. Jantsa da AKP'li Özlem Çerçioğlu'nun eşi Şefik Çerçioğlu'na ait.