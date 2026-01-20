Skoda kasıp kavurdu ve rekorlar kırdı:

VW Grubu'nun geri kalanı düşen talep ve satışlarla boğuşurken, Škoda 2025 yılında adeta fırtına gibi esti. Çek markası yılı, %12,7'lik bir artışla ve son altı yılın en iyi sonucuyla, tarihi bir rakam olan 1.043.900 araç teslimatıyla tamamladı. Daha da önemlisi, Škoda, 836.200 araç satışı ile ilk kez Avrupa'da en çok satan üçüncü marka oldu.

Hikayeyi daha da etkileyici kılan şey, bir zamanlar rakiplerine göre daha yavaş ilerleyen elektrifikasyonun artık Škoda'nın büyümesinin temel kaynağı haline gelmesidir. Tamamen elektrikli modellerin satışları iki katından fazla artarak 174.900 araca ulaşırken, 43.800 adet ek şarj edilebilir hibrit araçla birlikte Avrupa'da teslim edilen her dört araçtan birinin artık şarj edilebilir olması sağlanmıştır. Bu atılımın ana itici gücü, Avrupa'da en çok satan elektrikli otomobillerden biri haline gelen yeni kompakt elektrikli SUV Elroq'tur . Enyaq ile birlikte Škoda, Avrupa'da dördüncü büyük elektrikli otomobil üreticisi konumuna gelmiştir.

Yine de kral kral olmaya devam ediyor. Yüzde 11,8'lik bir düşüşe rağmen, Octavia 190.000'den fazla satışla Škoda'nın en çok satan modeli olmaya devam ediyor, onu Kodiaq, Kamiq ve Fabia takip ediyor. Škoda'nın uluslararası ivmesi de ilgi çekici. Hindistan'daki satışlar 2024 yılındaki sayının neredeyse iki katı olan 70.600 araca ulaştı ve Vietnam, Suudi Arabistan, Türkiye ve Kuzey Afrika ülkelerinde de büyüme kaydediliyor.

Škoda, 2026 yılında bu ivmeyi elektrifikasyonun yeni bir aşamasına taşımayı hedefliyor. Škoda, iki önemli yeni model tanıtacak: Uygun fiyatlı şehir içi elektrikli crossover Epiq ve yedi koltuklu büyük bir aile elektrikli SUV'u olan Peaq . Bu, ürün gamındaki elektrikli model sayısını ikiye katlayacak.

2025 YILINDA MODELLERE GÖRE ŠKODA SATIŞLARI

1. Škoda Octavia – 190.300 – değişim: −11,8

2. Škoda Kodiaq – 130.400 – değişim: +13,9

3. Skoda Kamiq – 125.900 – değişim: −0,1

4. Skoda Fabia – 119.100 – değişim: +1,7

5. Škoda Karoq – 102.600 – değişim: −6,2

6. Skoda Elroq – 95.300 – değişiklik: –

7. Skoda Enyaq – 79.600 – değişim: +0,1

8. Skoda Superb – 75.900 – değişim: +4,2

9. Skoda Scala – 53.100 – değişim: −5,7

10. Skoda Kylaq – 43.900 – değişiklik: –

11. Škoda Slavia – 14.700 – değişim: −8,1

12. Skoda Kushaq – 13.200 – değişim: −31,7