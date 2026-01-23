Şirketler tek tek kapandı, yerleri dolmadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2025 ve yılın tamamına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Veriler, reel sektörün 2025 yılını büyük bir daralmayla kapattığını belgeledi.

YILLIK BİLANÇO: KURULAN AZALDI, KAPANAN ARTTI

2025 yılının tamamı incelendiğinde, Türkiye'de iş kurma iştahının azaldığı, işletmelerin ise hayatta kalamadığı görüldü:

Kurulan Şirket Sayısı:

Bir önceki yıla göre yüzde 1,5 azalarak 113 bin 779'a düştü.

Kapanan Şirket Sayısı:

Aynı dönemde yüzde 5,9 artarak 33 bin 270 seviyesine yükseldi.

Kooperatifler:

Kurulan kooperatif sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 11,7 azalış gösterdi.

ARALIK AYINDA KEPENK PATLAMASI

2025'in son ayı, işletmeler için tam bir yıkım ayı oldu. Bir önceki aya (Kasım 2025) göre yaşanan değişimler ise çarpıcı:

Kapanan Şirket Sayısı

Bir önceki aya göre yüzde 193,6 arttı.

Kapanan Kooperatif Sayısı

Yüzde 284,9 gibi devasa bir artış kaydetti.

Sektörel Dağılım

Kapanan şirketlerin 2 bin 508'i ticaret, 1.087'si imalat ve 689'u inşaat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERDE DURUM

Aralık 2025'te kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 787 olarak gerçekleşti. Bu şirketlerin başında Almanya ve İran ortaklı girişimler geldi. Yabancı sermayeli şirketlerin en çok tercih ettiği sektör ise "uzmanlaşmamış toptan ticaret" oldu.