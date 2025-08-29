Şimşek duyurdu: Kamu alımları dijitale taşınıyor

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamuya ürün sağlayacak firmaların başvuru süreçlerini dijitalleştirerek elektronik platforma aktarıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm alanlarda dijital dönüşüm adımlarını hızlandırıyoruz. Elektronik başvuru sistemiyle birlikte sektörler daha etkili hizmet sunacak" açıklamasında bulundu.

Kamuya merkezi satın alma hizmeti sunan en köklü kurumlardan Devlet Malzeme Ofisi, dijitalleşme adımlarını kararlılıkla sürdürüyor. DMO’nun kullandığı e-Satış Portalı’nın daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla, tedarikçilere yönelik önemli bir kolaylık hayata geçirildi.

Yeni sistemle birlikte, DMO tarafından uygulamaya alınan Online Katalog Sistemi, başvuru işlemlerinin tamamının dijital ortamda yapılmasına olanak tanıyor. Önceden fiziksel evrakla ilerleyen bu süreçler, artık yalnızca elektronik ortamda yürütülecek.

TEDARİKÇİLERE KOLAYLIK, SİSTEME ŞEFFAFLIK

Yeni sistem aracılığıyla firmalar; ürün bilgilerini, gerekli evraklarını ve başvuru formlarını kolaylıkla yükleyebilecek. Böylece, sisteme daha fazla tedarikçinin katılımı teşvik edilerek rekabet artırılacak. Bu durum aynı zamanda maliyet tasarrufu ve daha şeffaf bir satın alma süreci sağlayacak.

Değerlendirme süreçlerinin daha düzenli, hızlı ve güvenilir hale gelmesiyle zaman yönetimi de daha etkin yapılabilecek.

PİLOT UYGULAMA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE BAŞLADI

Yeni sistemin ilk adımı bilişim ürünleri alanında atıldı. Bilişim sektöründeki firmalarla başlatılan pilot uygulama sayesinde, hem kamu kurumlarının hem de tedarikçilerin süreçlere daha kolay erişmesi hedefleniyor.

Pilot uygulamanın başarıyla sonuçlanmasının ardından sistem, diğer tüm ürün gruplarına da yaygınlaştırılacak.

BAKAN ŞİMŞEK: “DİJİTALLEŞMEYLE KAMU HİZMETLERİ DAHA ETKİN OLACAK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada DMO'nun kamu hizmetlerinin sürekliliği için ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri etkili şekilde tedarik ettiğini belirtti.

“DMO, sunduğu hizmetleri çağın gereklerine uygun şekilde dijital ortama taşıyor. Kamu hizmetlerinin kesintisiz ve hızlı yürütülebilmesi adına tüm sektörlerde dijital dönüşüme ivme kazandırıyoruz. Elektronik başvuru sisteminin devreye girmesiyle birlikte, sektörler daha etkin ve hızlı hizmet alabilecek” ifadelerini kullandı.