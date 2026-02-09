Sıkıcı imaj tarih oluyor: 60 yılın en radikal Corolla’sı geliyor

Yenilenen modelin daha fütüristik bir tasarım benimsemesi ve ilk kez tamamen elektrikli bir versiyon da dahil olmak üzere geniş bir motor yelpazesiyle sunulması bekleniyor . Japon şirketinin planlarına göre her şey yolunda giderse, bu, Corolla'nın 60 yıllık tarihinde yaşanan en büyük değişiklik olacak.

Toyota, 2025 Japonya Mobilite Fuarı'nda radikal bir konsept sergileyerek kamuoyunun ilgisini çekmişti. Estetik açıdan etkileyici olan bu konsept, özellikle cesur görünümüyle, unsurlarının kaçının nihayetinde üretime geçeceği konusunda soru işaretleri uyandırmıştı.

Bu bağlamda, ünlü dijital tasarımcı Theophilus Chin, geleceğin Corolla'sının kendi versiyonunu sunarak , en uç hatları yumuşattı ve ilerici tasarımı daha gerçekçi bir dört kapılı gövdeye entegre etti.

Dijital çizimler, Lexus IS modelini temel alarak , Toyota Crown Sedan'dan ve Corolla konseptinden esinlenerek, üretim modeline daha yakın bir sonuç ortaya koymuştur .

Ön tarafta, konseptin imzası olan çekiç başlı farlar korunmuş ve şimdi tampona entegre edilmiş ek gündüz sürüş farlarıyla çevrelenmiştir . Daha aşağıda, aracın tüm genişliği boyunca uzanan tek bir LED şeridinin altında ince bir hava girişi yer almaktadır.

Toyota'nın kendi tasarımcılarına göre, içten yanmalı motorlu versiyonlar belirli işlevsel uyarlamalar gerektiriyor ; bu da Chin'in tasarımındaki daha "gerçekçi" değişiklikleri açıklıyor. Alçak kaput ve ﻿modern cam yüzeyler küçültülmüş, jantlar daha makul boyutlarda yapılmış ve düz kapı kolları geleneksel olanlarla değiştirilmiş.

En büyük değişiklik arka kısımda gerçekleşiyor; konseptin fütüristik arka tasarımı, Corolla'nın geniş kitlelere hitap etme özelliğini korumak amacıyla daha klasik bir sedan düzenine yerini bırakıyor . Bununla birlikte, sade tavan çizgisi , dar ve tam genişlikte LED arka lambalar , zarif spoyler ve cesur yüzeyler, ona mevcut modele göre kesinlikle daha çağdaş bir görünüm kazandırıyor.

Orijinal konsept , Toyota'nın Fransa'daki Avrupa tasarım merkezi tarafından yaratıldı ve piyasadaki en tanınmış isimlerden biri için radikal bir felsefe değişikliğini işaret ediyor. Bununla birlikte, tarih, üreticilerin dünya çapında bu kadar yüksek satış rakamlarına ulaşan modeller söz konusu olduğunda genellikle temkinli davrandığını göstermiştir.

Yeni neslin birden fazla kasa tipiyle sunulmaya devam edip etmeyeceği de bilinmiyor. Bugün Corolla, sedan, hatchback ve station wagon olarak geniş bir pazar ve ihtiyaç yelpazesini kapsıyor.

Radikal bir şekilde yenilenen dış görünümün yanı sıra, konsept aynı zamanda modern teknolojiler , daha yüksek kaliteli malzemeler ve daha fazla alan sunan tamamen yeni bir iç mekan da öneriyor. Toyota'nın mesajı , pratik çözümler ve ölçek ekonomileri yoluyla maliyetleri makul seviyelerde tutarken kategorinin genel seviyesini yükseltme niyetini gösteriyor.

Toyota henüz güç aktarma sistemleriyle ilgili teknik detayları açıklamadı , ancak Corolla'nın çoklu güç aktarma sistemi seçeneği stratejisine devam edeceğini doğruladı . Ürün gamı , dünya çapındaki farklı pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için hibrit ve tamamen elektrikli versiyonları içerecek .

Olası hibrit seçenekler arasında, geliştirme aşamasında olan ve aktarma organından bağımsız olarak iç mekan genişliğinden ödün vermeden daha yüksek verimlilikle daha iyi performans sağlamayı hedefleyen yeni 1,5 ve 2,0 litrelik dört silindirli benzinli motorlar yer alıyor.

TNGA platformunun dinamik felsefesi ve şasi kurulumunun kademeli evrimi göz önüne alındığında , bir sonraki Corolla daha da keyifli bir sürüş deneyimi sunabilir . Konfor ve pratiklik temel öncelikler olmaya devam ediyor ancak biraz daha sportiflik de şaşırtıcı olmazdı.

Mevcut 12. nesil Corolla, 2018'de tanıtıldı ve 2022'de bir makyaj geçirdi. Bu zaman çizelgesine göre, yeni neslin 2026 veya 2027'de piyasaya sürülmesi bekleniyor , ancak Toyota henüz resmi bir lansman tarihi açıklamadı.