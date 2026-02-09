Sevgililer Günü öncesi gül fiyatları ne kadar?

Sevgililer Günü öncesi gül fiyatları ne kadar?
Yayınlanma:
Çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da kırmızı güllerin listenin başında yer alması bekleniyor. İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı, mağazalarında ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağı bilgisini vererek, fiyatların ürün boyutlarına göre değiştiğini de belirtti.

İstanbul Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Selçuk Kösedağı,14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Hazırlıkların şubat ayı itibarıyla başladığını söyleyen Kösedağı, "Sevgililer Günü'nde en çok kırmızı gül talep ediliyor. Tabii ki kırmızı gülün anlamı var ama bütün çiçekler bizim için güzel. Bu dönemde kırmızı gülün yanı sıra çardak güller, anastasyalar, renkli krizantemler de tercih ediliyor." diye konuştu.

33.jpg

Kösedağı, tüketicilerin 25'li, 50'li gül buketlerini de aldığını belirterek, çok fazla olmasa da 1001 gülü tercih edenlerin de olduğunu dile getirdi.

Satışın yapılacağı ithal ve yerli güllerin siparişlerinin de verildiğini kaydeden Kösedağı, satışların Sevgililer Günü'nde diğer günlere göre yüzde 100 artmasını beklediklerini söyledi.

34.jpg

"ÇİÇEKÇİ MAĞAZALARIMIZDAN ÇİÇEK ALMANIZI ÖNEMLE RİCA EDİYORUZ"

Selçuk Kösedağı, mağazalarında ithal güllerin adetinin 300 ila 400 lira, yerli güllerin de 150 ila 200 lira aralığında satılacağı bilgisini vererek, fiyatların ürün boyutlarına göre değiştiğini de belirtti.

35.jpg

İstanbul'da 407 çift 'evet' demek için "Sevgililer Günü"nü seçti!İstanbul'da 407 çift 'evet' demek için "Sevgililer Günü"nü seçti!

Sipariş vermeden önce gülleri mağazada ne kadar süre dayandığına yönelik test ettiklerini anlatan Kösedağı, evlerde güller için vazoya suyun tam koyulduğu takdirde bir sorun yaşanmayacağını ifade etti.

37.jpg

Kösedağı, müşterilerine bir hafta önceden siparişleri olup olmadığına dair mesaj attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bize dört gün önceden dönüş yapıldığı zaman hepsi birebir istedikleri şekilde, saatte teslim ediliyor. Ama son dakika siparişler bizleri sıkıntıya sokuyor. O yüzden bilinçli tüketici, alıcı olalım. Siparişlerini bir hafta önceden verirlerse hem çiçekçiler rahat eder hem insanlar mağdur olmaz. Çiçekçi mağazalarımızdan çiçek almanızı önemle rica ediyoruz. Çünkü bir şikayetiniz olduğu zaman odamıza da müracaat edebilirsiniz."

KAYNAK: AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
Konut kredilerinde faiz düşecek mi? Açıklama geldi
Konut kredilerinde faiz düşecek mi? Açıklama geldi
Ocak ayında en çok altın kazandırdı ama bakın hangi altın
Ocak ayında en çok altın kazandırdı ama bakın hangi altın
Erdoğan'ın danışmanı iftar menüsü fiyatını açıkladı: Kendi restoranındaki fiyatlar görenleri hayrete düşürdü!
Erdoğan'ın danışmanı iftar menüsü fiyatını açıkladı: Kendi restoranındaki fiyatlar görenleri hayrete düşürdü!