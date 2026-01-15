SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli rolü olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, 'Sosyal Ekonomik Destek' hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti.

"SED ÖDEMESİ ORTALAMA 9 BİN 723 LİRAYA YÜKSELDİ"

Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED ödemesinin ortalama 9 bin 723 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

