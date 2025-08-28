Samsun'da hasadı başladı: 91 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Samsun'da hasadı başladı: 91 bin 500 ton rekolte bekleniyor
Yayınlanma:
Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarımsal ürünü olan fındıkta hasat çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme ilçesinde fındık bahçelerinde inceleme yaptı.

Fındık hasadının devam ettiğini anlatan Yılmaz, Samsun'da 2024 yılında 114 bin ton fındık üretimi gerçekleştiğini hatırlattı.

Yılmaz, bu yılki üretim rekoltesi hakkında bilgi vererek, "Samsun'da 2025 yılında yaklaşık 91 bin 500 ton fındık üretimi beklenmektedir. Bu sene önceki yıllara göre rekoltenin düşük olmasının en büyük sebebi nisan ayında ülke genelinde yaşanan don olayından kaynaklanmaktadır. Bölgemizde yaşanan bu don afetinden yaklaşık 400 bin dekar alan etkilenmiş olup fındık başta olmak üzere ceviz, şeftali, elma, armut, kiraz, ayva, üzüm, kayısı nektarin ve vişne gibi meyve grubu ürünler en fazla zararı görmüştür. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda bu alanlarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.

findik-1.jpg

Ülke genelinde yaşanan don hadisesinin bir kez daha iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdiğini ifade eden Yılmaz, üreticilerin faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığı için tarım sigortasının önemine vurgu yaptı.

findik-4.jpg

Fındığın Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğine işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Fındık, bölgemizde ekonomik önemi haiz bir tarım ürünü olup, ilimizde yaklaşık 1 milyon 250 bin dekar alanda üretim yapılmaktadır. Çarşamba ve Terme ilçeleri üretim alanı itibarıyla ilk sıralarda yer almaktadır. Fındık hasadının devam ettiği şu günlerde üreticilerimizin elde ettikleri ürünlerini fazla bekletmeden harman ve kurutma işlemlerini yapmaları fındığın kalitesini artıracaktır. Samsun'da üretilen ana ürünümüz fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yaparken bir yandan da maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Bu kapsamda fındıkta en önemli maliyet unsurlarının başında gelen hasat işçiliğindeki maliyeti azaltmak için fındıkta file sistemlerinin kullanımına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kentimizde son yıllarda fındık hasadında file sisteminin kullanımı bakanlığımızın verdiği desteklerle her geçen gün artmaya devam ediyor. 121 üreticimize toplam 3 bin 442 dekar alanda 'Hasat Filesi' proje başvurularına karşılık 15 milyon lira tutarında hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kendi imkanları ile file hasat sistemini kullanmaya başlayan üreticilerimizin sayıları her geçen gün artmaktadır."

Yılmaz, fındık bahçelerinde kahverengi kokarcaya karşı da ilaçlamaların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

findik-2.jpg

findik-3.jpg

Kaynak:AA

