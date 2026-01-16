Sabah istasyona giden zamla karşılaştı! Üstelik yarın yine gelecek!

Sabah istasyona giden zamla karşılaştı! Üstelik yarın yine gelecek!
Akaryakıtta tabela yerinde durmuyor. Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzine gelen zamların üzerine yeni zamlar eklendi. Benzine zam geldi. İşte zam sonrası güncel fiyatlar...

Dünya genelinde enerji maliyetleri gerileyip Brent petrol 63 dolar bandına çekilirken, Türkiye’de sürücüler "zam duvarına" çarpmaya devam ediyor.

HEM BENZİNE HEM MOTORİNE ZAM!

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, ABD'nin Venezuela hamlesi ve küresel arz fazlası beklentileriyle 64 dolar seviyelerine kadar geriledi. Normal şartlarda bu tablonun pompada büyük bir indirim getirmesi gerekirken, Türkiye'de senaryo tam tersi işliyor.

Sevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyorSevinç kısa sürdü: Akaryakıta zam geliyor

Dün motorine 1,08 TL zammın ardından yeni bir zam geldi.

Benizin litresine dün gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam geldi. Akaryakıt istasyonuna giden sürücüler bu sabah depolarını zamlı doldurdu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine de zam bekleniyor. Benzine bu gece yarısı gelen zammın ardından, motorine de cumartesi günü 1 TL 60 kuruş zam bekleniyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2021/10/26/benzin.jpg

16 Ocak 2026 itibarıyla üç büyük şehirdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde:

İstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değiştiİstasyona giden kahroldu! Akaryakıtta fiyatlar değişti

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 54.82 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.75 TL

Motorin litre fiyatı: 54.67 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 55.73 TL

Motorin litre fiyatı: 55.93 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 56.11 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

