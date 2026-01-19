Rusya'nın kasası altınla doldu!

Dünya genelinde Trump’ın gümrük savaşı tehditleri ve Grönland çıkışıyla ons altının 4.600 doların üzerine tırmanması, Rusya’nın altın rezervlerini yükseltti.

Rusya Merkez Bankası verilerine dayanan hesaplamalar, küresel altın rallisinin Rusya'nın uluslararası rezervlerini arttırdı.

1 Ocak 2025’te 195,7 milyar dolar olan altın rezervlerinin değeri, bir yıl içinde rekor bir artışla 326,5 milyar dolara ulaştı.

Bu devasa artışın temel nedeni, altının ons fiyatının bir yıl içinde 2,6 bin dolardan 4,4 bin dolar seviyelerine yaklaşması oldu.

Altının Rusya’nın toplam uluslararası rezervleri içindeki payı, Ocak 2026 itibarıyla yüzde 43,3’e yükseldi.

Değer artışına rağmen, Rusya’nın elindeki fiziki altın miktarı aynı dönemde yaklaşık 6,2 ton azalarak 1 Aralık itibarıyla 2.326,5 ton seviyesine geriledi.

Altındaki %60’ın üzerindeki değer artışına karşılık, Rusya’nın döviz rezervleri yalnızca %3,6 artarak 428,3 milyar dolara yükseldi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

