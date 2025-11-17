Rize altında rekora koştu: İstanbul, Ankara ve İzmir’i solladı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira olan bankalardaki altın mevduatı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 arttı ve 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya yükseldi.

İŞTE ALTIN MEVDUATI EN ÇOK OLAN İLLER!

Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken İstanbul’u 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti. 3 büyükşehirden sonra en fazla altın mevduatı 87 milyar 430 milyon 64 bin lirayla Antalya'da oldu. Antalya'yı 81 milyar 676 milyon 144 bin liralık altın mevduatıyla Bursa izledi.

Altın mevduatı en az olan il ise 988 milyon 719 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan’ı 1 milyar 213 milyon 725 bin liralık mevduatla Kilis, 1 milyar 230 milyon 815 bin liralık mevduatla ise Hakkari izledi.

Sıralamanın geri kalanında ise 1 milyar 244 milyon 316 bin liralık mevduatla Bayburt, 1 milyar 499 milyon 717 bin liralık mevduatla Tunceli yer aldı.

TOPLAM MEVDUATTAKİ PAYI YÜZDE 11 OLDU!

Altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı da büyürken geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 olan altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 11’e yükseldi. Yılın 9 ayında toplanan 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık toplam mevduatın 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 lirası altın mevduatı oldu.

Altın mevduatının alt kırılımlarına bakıldığında toplam altın mevduatının yüzde 91,3'ü gerçek kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin altın mevduatı yılın 9 ayında 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin lira olarak sıralanırken tüzel kişilerin toplam altın mevduatındaki payı ise yüzde 8,7 oldu. Söz konusu hesaplarda 235 milyar 613 milyon 102 bin liralık altın toplandı.

Altında yükseliş sürüyor!

EN BÜYÜK ORANSAL ARTIŞ RİZE’DE!

Altın mevduatlarında yıllık bazda en büyük oransal artış ise Rize'de gerçekleşirken geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde toplamda 6 milyar 215 milyon 304 bin liralık altın mevduatı bulunan Rize'de bu sene altın mevduatları yüzde 177,7 arttı ve 17 milyar 262 milyon 647 bin liraya yükseldi.

Rize’yi, altın mevduatı artışında oransal olarak yüzde 108,1'lik artışla Ankara, yüzde 106,2'lik artışla İstanbul, yüzde 104'lük artışla Antalya, yüzde 103,4'lük artışla Kayseri takip etti.

Yurt dışındaki yerleşiklerinde altın mevduatları da yükselirken, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinden 36 milyar 274 milyon 990 bin lira olan altın mevduatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 141,2 arttı ve 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya yükseldi.

Söz konusu miktarın 82 milyar 334 milyon 76 bin lirası gerçek kişilerin, 5 milyar 162 milyon 281 bin lirası ise tüzel kişilerin hesabında toplanırken yurtdışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduatları içerisindeki payı da yükseldi. Geçtiğimiz sene yüzde 2,7 olan altın mevduatı payı bu sene yüzde 5,4'e yükseldi.