Rezervler yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artarak 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 87 MİLYAR DOLARI AŞTI

TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 3 Ekim itibarıyla brüt döviz rezervleri 329 milyon dolar artış göstererek 87 milyar 28 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta, 26 Eylül itibarıyla bu rakam 86 milyar 699 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE 2,9 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Aynı dönemde altın rezervleri 2 milyar 935 milyon dolar artışla 99 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

Altın rezervlerindeki bu yükseliş, toplam rezerv artışında belirleyici unsur oldu.

TARİHİ ZİRVE: TOPLAM REZERV 186,2 MİLYAR DOLAR

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, 3 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 263 milyon dolar artarak

182 milyar 953 milyon dolardan 186 milyar 216 milyon dolara yükseldi.

Bu veriyle TCMB rezervleri tarihinde ilk kez 186 milyar dolar eşiğini aşarak rekor seviyeye ulaştı.