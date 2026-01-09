Rapor parası, emzirme ve cenaze ödemeleri zamlandı

Sigortalı çalışanlar ile hak sahiplerine 2026 yılında SGK tarafından ödeme yağılacak geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinin tutarları belli oldu. Kişinin prime esas günlük kazancına göre hesaplan ve alt sınırı günlük asgari ücrete göre belirlenen ödemeler, 2026 yılı için belirlenen günlük asgari ücrete göre hesaplanan tutarın altında olamayacak.

RAPOR PARASI, EMZİRME VE CENAZE ÖDEMELERİ ZAMLANDI

Halk arasındaki adıyla rapor parasında yani iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle düzenlenen raporlarda her gün için, hastalık nedeniyle düzenlenen raporlarda ise üçüncü günden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. SSK (4/a) ve BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki kadınların doğumdan sürecindeli toplam 16 haftalık dönemde de yine geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

SGK yaptığı bu ödemeleri kişinin prime esas günlük kazancına göre hesaplarken yatarak tedavide prime esas günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise 3’te 2’si oranında belirliyor. Prime esas günlük kazanç hesabında ise iş kazası ve doğumda 12 aylık dönemdeki son üç aydaki, hastalık veya meslek hastalığında ise son 12 aydaki ortalama ücret dikkate alınıyor.

Geçici iş göremezlik ödeneğinin alt sınırı ise kanunen günlük asgari ücrete göre ödeniyor

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; 2025 yılında rapor kullanmaya başlayan ve halen rapor kullanmakta olanların günlük rapor parası, 2026 yılı için belirlenen günlük asgari ücrete göre hesaplanan tutarın altında olamayacak. Günlük iş göremezlik ödenekleri 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yeni tutarlar üzerinden ödenecek.

Buna göre; "Doğum nedeniyle aralık ayında rapor kullanmaya başlayan asgari ücretli bir kadın, aralık ayında günlük 577,90 TL olmak üzere 31 gün için 17.914,90 TL rapor parası alırken raporun devam ettiği 2026 yılında ayakta tedavilerde ödenecek bir günlük rapor parası 734 TL’den az olamayacak. Dolayısıyla örneğimizdeki kadın sigortalıya kalan 81 günlük rapor süresi için 46.809,90 TL yerine, 59.454 TL ödenecek."

Yatarak tedavilerde ödenecek asgari günlük rapor parası ise 433,42 TL’den 550,50 TL’ye yükselecek.

EMZİRME ÖDENEĞİ DE ZAMLANDI

Sigortalı olarak 4/a veya 4/b statüsünde çalışmakta olan kadınlar ile eşi çalışmayan sigortalı erkeklere verilen emzirme ödeneği de zamlandı. 2025 yılında 1.238 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2026 yılında 1.621 TL’ye yükseldi.

Doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigortalı çalışması gereken 4/a’lı çalışanların, önceki bir yıl içinde en az 120 gün sigorta primini ödemiş olan kendi adına veya hesabına (4/b’li) çalışanların emzirme ödeneği alması için genel sağlık sigortası primi dahil olmak üzere SGK’ya prim borcu bulunmaması şartı aranıyor.

Sigortalılık hali sona ermiş, herhangi bir işte çalışmayanlar ise 300 gün içinde doğan çocukları için emzirme ödeneği alabiliyor. Bu kişilerin son 15 ay içinde 120 gün sigortalı çalışmış olmaları koşulu aranıyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olanlar kurumlarınca ödeme aldığından SGK tarafından ayrıca emzirme ödeneği verilmiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ 6 BİN 398 LİRAYA ÇIKTI

SGK iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölenler ile sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine cenaze ödeneği veriyor. Ayrıca, en az 360 gün sigortalı çalışmış kişilerin ölümü halinde de cenaze ödeneği veriyor. 360 gün prim bildirilmiş olan kişilerin ölüm tarihinde sigortalı çalışma şartı aranmıyor. 2025 yılında 4.888 TL olan cenaze ödeneği tutarı, 2026 yılında 6.398 TL olacak.

Ekmek ve simit zamlarında yeni dönem: Her şey sil baştan! Artık böyle belirlenecek!

4/c kapsamında sigortalı sayılanlardan ölenlerin hak sahiplerine kendi kurumlarınca ölüm yardımı hariç cenaze gideri, cenaze nakil gideri veya bu mahiyette ödemenin yapılması halinde SGK tarafından ayrıca cenaze ödeneği verilmiyor.

Son Dakika | Sosyal yardım ücretlerine 2026 zammı! Evde bakım maaşı çocuk yardımı...

Devlet memurlarının eşi veya aile yardımı almaya müstehak çocuğunun ölümünde yapılan ölüm yardımı 9,619,28 TL’den 11.117 TL’ye yükseldi. Memurun ölümü halinde yapılan ölüm yardımı ise 19.238,56 TL’den 22.234 TL’ye yükseldi. Memurun ölümü halinde ölüm yardımı, sağlığında bildirim yaparak gösterdiği kişiye yapılır. Ölüm yardımı, sağlığında bir kişi bildirmemişse eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine ödenir.

ÇIRAK VE STAJYER ÖDENEKLERİ DE ARTTI

Çırak ve stajyerlerin 2025 yılında asgari günlük iş göremezlik ödeneği yatarak tedavilerde 216,70 TL, ayakta tedavilerde de 288,93 TL olarak uygulandı. 2026 yılında bu tutarlar sırasıyla 275,25 TL ve 367 TL olarak uygulanacak.

2025 yılında geçici iş göremezlik ödeneği almaya başlayan ve halen almakta olan çırak ve stajyerlerin kalan rapor günlerine ait ödenekler yeni tutarlar üzerinden hesaplarına yatırılacak.