Ramazan öncesi ücretsiz dağıtılacak: Başkan Şeniz Doğan duyurdu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ramazan Ayı kapsamında gıda kolisi yardımına başvuruların başladığını duyurdu.

BAŞKAN ŞENİZ DOĞAN DUYURDU

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, “Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, gıda kolisi başvurularını 16 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar https://merkezefendi.bel.tr/gida_kolisi/ adresinden yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayı Gıda Kolisi Desteği Başvurularımız Başlamıştır.



Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız başvurularını, 16 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar https://t.co/PlkwA0sU2k linkinden yapabilecekler. pic.twitter.com/lPRjoYfmgA — Şeniz Doğan (@SenizDogan20) February 9, 2026

Belediye yetkilileri, başvuruların online olarak yapılacağını duyurdu ve yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların, verilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları gerektiğini ifade etti.