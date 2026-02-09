Ramazan öncesi ücretsiz dağıtılacak: Başkan Şeniz Doğan duyurdu

Ramazan öncesi ücretsiz dağıtılacak: Başkan Şeniz Doğan duyurdu
Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Ramazan öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda kolisi başvuruları başladı. Başvurular için son tarih 16 Şubat olarak açıklandı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ramazan Ayı kapsamında gıda kolisi yardımına başvuruların başladığını duyurdu.

whatsapp-image-2026-02-09-at-16-06-14.jpeg

Ramazan kolisi satışı düştü: Vatandaş bulguru nohudu bile alamıyor bir de 'az et yiyin' demişlerdiRamazan kolisi satışı düştü: Vatandaş bulguru nohudu bile alamıyor bir de 'az et yiyin' demişlerdi

BAŞKAN ŞENİZ DOĞAN DUYURDU

Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan, “Merkezefendi’de ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, gıda kolisi başvurularını 16 Şubat Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar https://merkezefendi.bel.tr/gida_kolisi/ adresinden yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, başvuruların online olarak yapılacağını duyurdu ve yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların, verilen süre içinde işlemlerini tamamlamaları gerektiğini ifade etti.

Resim

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
Hazine 106 milyar borçlandı
Hazine 106 milyar borçlandı
Dev bankanın müdürü değerlendirdi: Merkez Bankası faizi sabit tutabilir
Dev bankanın müdürü değerlendirdi: Merkez Bankası faizi sabit tutabilir
Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı 10 hisse!
Borsa İstanbul'da yabancıların en çok aldığı 10 hisse!