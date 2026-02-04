RAM krizi derinleşiyor: Fiyatlar altını sollayabilir

RAM krizi derinleşiyor: Fiyatlar altını sollayabilir
Yayınlanma:
RAM pazarındaki kriz derinleşiyor. Ciddi bir kıtlık yaşanıyor ve bunun sonucunda modül fiyatları benzeri görülmemiş bir hızla artıyor. Giderek daha fazla belleğe ihtiyaç duyan yapay zeka genel olarak suçlanıyor, ancak geçen yılın sonlarında pazarda bazı beklenmedik olaylar da yaşandı.

Analiz şirketi TrendForce, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin küresel bellek pazarı tahminini acilen revize etti. Tahmin, tüketici pazarı için hiç de iyimser değil.

dram-chip.webp

Uzmanlar, arz ve talep arasında kritik bir dengesizlik bekliyor; bu da DRAM ve NAND ürünlerinin fiyatlarında rekor bir artışa yol açacak.

FİYATLARDA ŞOK ARTIŞ

Durum en kötü PC DRAM bellek segmentinde: satın alma fiyatlarının %105-110 oranında artması, yani sadece bir çeyrekte ikiye katlanması bekleniyor.

Sunucu ve mobil segmentler de benzer şekilde dramatik şoklarla karşılaşacak ve fiyatlar %88-93 oranında artacak.

Aynı zamanda, kurumsal SSD'lerin fiyatları %53-58 oranında artacakken, tüm flash bellek pazarının ortalama büyüme oranı yaklaşık %60 olacak.

ram-module.webp

Analistler, bu keskin artışı 2025 yılının sonlarında beklenmedik derecede yüksek miktardaki bitmiş sistem sevkiyatına bağlıyor. Bu durum, dünyanın en büyük elektronik üreticilerinde (OEM'ler) bile stokların tükenmesine yol açtı.

Uzmanlar, arz kıtlığı ortamında çip üreticilerinin alıcılardan herhangi bir dirençle karşılaşmadan kendi şartlarını dayattığını belirtiyor.

TrendForce, arz durumunun istikrara kavuşmaması halinde önümüzdeki aylarda tahminlerin yukarı yönlü revize edilebileceği ihtimalini göz ardı etmiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

