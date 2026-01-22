Pompadaki zam kurumadan yenisinin haberi geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yanı sıra vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatları bir kez daha güncelleniyor.

Daha dün pompaya yansıyan zammın ardından motorine yeniden zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre, motorin (mazot) fiyatlarında ciddi bir artış kapıda.

MOTORİNE 1,43 TL ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle motorin litre fiyatına 1,43 lira zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artış, 23 Ocak Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak. Benzin ve LPG tarafında ise şu an için bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorine zam geldi

ZAM SONRASI YENİ FİYATLAR

Zam sonrası motorin fiyatlarının büyükşehirlerde şu seviyelere çıkması bekleniyor:

Şehir Güncel Fiyat (Tahmini) İstanbul 57,30 TL Ankara 58,38 TL İzmir 58,63 TL

BİR DEPONUN MALİYETİ NE KADAR?

Yapılan hesaplamalara göre, 50 litrelik ortalama bir otomobil deposunun dolum maliyeti sadece İstanbul’da 2 bin 865 liraya ulaşacak.

Bu rakam, dar gelirli vatandaşın bütçesinde yakıtın payının her geçen gün daha da arttığını tescilliyor.