Playstation 6'dan kötü haber!

Oyun dünyasının dev ismi Sony’nin PlayStation 6 planlarına dair gelen son bilgiler, teknoloji tutkunları arasında soğuk duş etkisi yarattı.

PlayStation 5 nesli altıncı yılına girerken, herkesin beklediği "yeni nesil" müjdesi yerine "maliyet engeli" açıklaması geldi. MST Financial analisti David Gibson’ın paylaştığı rapor, küresel ekonomik belirsizliklerin eğlence sektörünü nasıl bir çıkmaza soktuğunu gözler önüne seriyor.

2030 SONRASINA SARKMA İHTİMALİ GÜNDEMDE

Daha önce oyun çevrelerinde konuşulan 2027-2028 çıkış takvimi, yerini belirsizliğe bıraktı. Gibson’ın analizlerine göre Sony, mevcut mali yılın üçüncü çeyreğinde oyun satışlarından elde ettiği yüksek gelirler sayesinde PS5 neslini daha uzun süre piyasada tutma kararı alabilir.

Ancak asıl çarpıcı olan, PlayStation 6’nın çıkış tarihinin 2029’a, hatta 2030 yılı sonrasına sarkma ihtimalinin yüksek sesle konuşulmaya başlanmasıdır.

GECİKMEYE 'RAM' ENGELİ: MALİYETLER DENGELENEMİYOR

Yeni nesil bir konsolun hayata geçebilmesi için gerekli olan güçlü donanım bileşenleri, bugün ekonomi dünyasının en büyük çıkmazlarından biri haline gelmiş durumda. Rapora göre:

RAM fiyatlarında yaşanan kontrolsüz artış, yeni konsolun üretim maliyetini karşılanamaz seviyelere çekiyor.

PlayStation'a zam geldi

Mevcut ekonomik şartlarda PS6’nın piyasaya sürülmesi durumunda, etiketin tüketici tarafından ulaşılamaz bir noktada olacağı öngörülüyor.

Bellek ve diğer parçaların maliyetleri dengelenmeden atılacak bir adımın, teknoloji devini zarara uğratabileceği belirtiliyor.

TÜKETİCİ ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR

PS5 donanımına daha uzun süre odaklanılması, teknik açıdan oyunların daha iyi optimize edilmesini sağlasa da madalyonun diğer yüzü oldukça karanlık.

Donanım fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir, hem konsol hem de oyun maliyetlerini artırarak milyonlarca oyunsever üzerindeki mali yükü ağırlaştırıyor.