Pirinç alım fiyatları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), merakla beklenen 2025 yılı çeltik alım fiyatlarını nihayet kamuoyu ile paylaştı. Hasadın kasım ayında tamamlandığı hatırlatılan açıklamada, alımların 26 Ocak 2026 itibarıyla başlayacağı belirtildi.

ALIM FİYATLARI VE GRUPLAR

TMO'nun internet sitesinde yayımlanan verilere göre, farklı gruplardaki çeltik çeşitleri için belirlenen ton başına alım fiyatları şu şekilde:

Çeltik Grubu Alım Fiyatı (Ton/TL) Randıman Bilgisi Baldo Grubu 40.000 TL 55 Randıman Cammeo Grubu 38.000 TL 58 Randıman Osmancık Grubu 32.000 TL 60 Randıman

ÜRETİM DÜŞÜYOR, MALİYET ARTIYOR

Ofis tarafından yapılan açıklamada, 2025 yılı çeltik üretiminin bir önceki yıla oranla %2,1 azalarak 998 bin tona gerilediği itiraf edildi.

Bu düşüşün yanı sıra, fiyatların hasattan yaklaşık 4-5 ay sonra ilan edilmesi, nakit paraya ihtiyacı olan küçük üreticinin elindeki ürünü TMO'dan çok daha düşük fiyatlara piyasaya satmasına neden oldu.

RANDEVULU SİSTEM VE ÖDEME KOŞULLARI

Üreticilerin lisanslı depolar ve TMO iş yerleri üzerinden ürün teslim edebileceği belirtilirken, randevu sisteminin 24 Ocak 2026 itibarıyla açılacağı duyuruldu.

Randevular "https://randevu.tmo.gov.tr" veya e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Ürün bedelleri, teslimatın yapılmasını takip eden 30 gün içinde hesaplara yatırılacak.

Yalnızca Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş çeşitlerin alımı yapılacak.

Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olmayan ürünler kesinlikle satın alınmayacak.

KESİNTİLER VE DESTEKLER

TMO, üreticilerin ÇKS'de kayıtlı miktarının tamamını alabileceğini taahhüt ederken, borsa tescil ücretinin kurum tarafından karşılanacağını bildirdi. Ancak geçici alım merkezlerinde %1 oranında hizmet bedeli kesintisi yapılmaya devam edilecek. Ayrıca üreticilere temel destek ve sertifikalı tohum kullanım desteği ödemeleri de ilave olarak yapılacak.