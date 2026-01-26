PC almayı erteleyenler yandı!

Intel Finans Direktörü David Zinsner, 2025'in dördüncü çeyreğine ait finansal sonuçlar için düzenlenen bir telekonferans sırasında şirketin yeni stratejisini açıkladı. The Register'ın aktardığına göre Zinsner, Intel'in veri merkezi işlemci talebine ilişkin tahminlerinde hata yaptığını ve bunun da üretim kapasitesinde bir eksikliğe yol açtığını söyledi.

Zinsner, altı ay öncesine kadar "her büyük ölçekli veri merkezi sağlayıcısının" çok çekirdekli işlemci siparişlerini azalttığını kabul etti. Ancak bu durum dramatik bir şekilde değişti ve üçüncü ve dördüncü çeyreklerde Xeon işlemcilere olan talep önemli ölçüde arttı.

BİLGİSAYAR FİYATLARI UÇUŞA GEÇİYOR:

Xeon 6 platformu, Nvidia DGX B200 ve B300 dahil olmak üzere GPU sistemlerinde ve AMD Instinct hızlandırıcılarına dayalı birçok yapılandırmada yaygın olarak ana işlemci olarak kullanılmaktadır.

Bu talebi karşılamak için Intel, üretim kaynaklarını aktif olarak yeniden tahsis etmeye başladı. Zinsner'in belirttiği gibi, şirket "elinden gelen her şeyi veri merkezi segmentine yönlendiriyor."

Aynı zamanda Intel, yapay zekâ adına müşteri işinden tamamen vazgeçmeyi planlamadığını da açıkladı. Ancak bu segmentteki öncelikler önemli ölçüde değişiyor.

Intel'in Finans Direktörü, "Müşteri segmentinde, düşük fiyat aralığından ziyade orta ve yüksek fiyat aralığına odaklanıyoruz. Fazla kapasitemiz olduğu ölçüde, bunu veri merkezlerine yönlendiriyoruz" dedi.

Bu, Intel'in daha yüksek kar marjına sahip Core işlemcilere öncelik vererek Xeon üretimi için yer açtığı anlamına geliyor. Bu değişiklik sonucunda, düşük seviye Intel işlemcilere sahip bilgisayarlar daha pahalı hale gelebilir.

Intel bu yolu izleyen tek şirket değil. Micron, SK hynix ve Samsung gibi büyük bellek üreticileri de yapay zeka patlamasıyla birlikte kapasite sıkıntısıyla karşı karşıya.

Son aylarda, her üç şirket de sunucular ve yapay zeka hızlandırıcıları için önde gelen üretim hatlarını DRAM ve yüksek hızlı HBM belleğe dönüştürmeye başladı. Bu gelişmelerin ardından, tüketici bellek fiyatları üç katına çıktı.

Artan bileşen fiyatları, Intel'in stratejisini etkileyen bir diğer faktör. Şirket, pahalı bellek nedeniyle yüksek PC fiyatlarının müşterileri caydırdığı durumlarda fabrikalarını tüketici işlemcileriyle doldurmanın bir anlamı olmadığını esasen kabul etti.

Bu arada Zinsner, mevcut mali yılın ikinci çeyreğinde kapasite kısıtlamalarının hafiflemeye başlayacağını öngörüyor. Şirket, Intel 7, Intel 3 ve Intel 18A teknolojilerine dayalı işlemcilerin üretiminde iyileştirilmiş çip verimliliğine ve ek ekipmanların devreye alınmasına güveniyor.

SEBEP YAPAY ZEKÂ ÇILGINLIĞI

18A teknolojisine dayalı Core Ultra 3 serisi (Panther Lake) işlemcilerin piyasaya sürülmesi de durumu kısmen iyileştirmelidir. Şu anda bu teknoloji yalnızca yapay zeka sistemlerinde nadiren kullanılan Clearwater Forest adlı bir Xeon sunucu ürününde uygulanmaktadır.

Süregelen tedarik sorunlarına rağmen, Intel CEO'su Lip-Bu Tan, çeyreği işlerin toparlanmasına yönelik bir adım olarak nitelendirdi: gelir, brüt kar marjı ve hisse başına kazanç, şirket içi tahminlerin tamamını aştı.

Ancak Intel, önceki performansından hala çok uzakta. Şirket, dördüncü çeyrekte 591 milyon dolarlık bir kayıp bildirdi; gelir ise bir önceki yıla göre %4 düşüşle 13,7 milyar dolara geriledi.

Zararların ana kaynağı yine, kendisini dış müşteriler için sipariş üzerine çip üreticisi olarak konumlandıran Intel Foundry bölümü oldu ve bu bölüm 2,5 milyar dolarlık işletme zararı kaydetti.

Bu arada, 2025 yılı, felaketle sonuçlanan 2024 yılına kıyasla önemli ölçüde daha iyi geçti. Geçen yılın sonu itibarıyla Intel, 52,9 milyar dolarlık gelir üzerinden 267 milyon dolar zarar açıklarken, bir önceki yıl bu rakam 18,8 milyar dolardı.

Intel, 2026 yılının ilk çeyreği için 11,7 milyar ila 12,7 milyar dolar arasında gelir öngörüyor.