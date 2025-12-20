Patronlar fabrika yapan TOKİ istedi

Patronlar fabrika yapan TOKİ istedi
Yayınlanma:
Gelecek yılın ekonomisine ilişkin konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, ekonomide "dengelenme" döneminin başlayacağını söyledi. Ancak KOBİ'lerin bu süreci fırsata çevirmesi için masaya çok çarpıcı bir "TOKİ" önerisi getirildi.

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, ekonominin yol haritasını değerlendirdi. 2023 ve 2024'ün işletmeler için "hayatta kalma mücadelesiyle" geçtiğini belirten Sönmez, faizlerin düşme eğilimine girmesine rağmen nakit akışındaki krizin sürdüğünü vurguladı. Birçok şirketin maliyet baskısı altında "bekle-gör" politikasına geçtiği belirtildi.

2026: DENGELENME VE SIÇRAMA YILI

Sönmez, karamsar tablonun 2026 ile birlikte değişeceğini öngördü. Enflasyonun kademeli düşüşüyle sağlanacak finansal istikrarın, KOBİ'ler için yeni bir dönemi başlatabileceğini ifade etti.

Sönmez şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer gerekli destek ve iyileştirmeler sağlanırsa 2026 yılı, KOBİ'lerin sadece hayatta kalma mücadelesi verdiği bir yıl olmaktan çıkarak; üretim güçlerini koruyarak düzlüğe çıktıkları ve yeni bir büyüme dönemine girdikleri sıçrama noktası haline gelebilir."

GELECEĞİN YILDIZ SEKTÖRLERİ BELLİ OLDU

2021/11/01/seymen-cop-gazi-enerji-uretim-tesisi-imamoglu.jpg

Faizlerin makul seviyeye inmesiyle yatırım iştahının artacağını belirten Sönmez, istihdamın kalıcı olarak artacağı stratejik sektörleri de sıraladı. Buna göre; yeşil dönüşüm, enerji, savunma sanayii ve gıda teknolojileri 2026'nın kazananları olacak.

"TOKİ FABRİKA YAPSIN" ÇAĞRISI: MARMARA BOŞALTILMALI

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise "Anadolu'ya Fabrika" önerisi oldu. İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine ve sanayi yoğunluğuna dikkat çeken Sönmez, TOKİ modelinin sanayi için uygulanmasını istedi.

Son dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomik büyüme rakamları belli olduSon dakika | TÜİK açıkladı: Ekonomik büyüme rakamları belli oldu

Sönmez önerisini şöyle detaylandırdı: "Uzun yıllardır 'fabrika yapan TOKİ' modelinin özellikle Anadolu'da hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu sayede kısıtlı sermayesi olan KOBİ'ler, paralarını bina yapmaya değil makine ve üretime harcayabilir. Ayrıca deprem riski nedeniyle Marmara Bölgesi'ni tenhalaştırmamız, sanayi kümelenmesini Anadolu'ya yaymamız gerekiyor."

TEMİNAT SORUNUNA ÇÖZÜM: GELECEĞİ İPOTEK ALIN

2023/10/02/odeme1.jpeg

KOBİ'lerin en büyük derdi olan "finansmana erişim" konusunda da bankalara çağrı yapıldı. Sönmez, sadece gayrimenkulün değil; ihracat potansiyeli, sipariş sözleşmeleri ve fatura gelirleri gibi "geleceğe dönük varlıkların" da teminat olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Esnaf zorda! TESK'ten iktidara acil çağrı
Esnaf zorda! TESK'ten iktidara acil çağrı
TOKİ'ye başvuran sayısı açıklandı: Yüzde 40'ı şartları karşılamadı
TOKİ'ye başvuran sayısı açıklandı: Yüzde 40'ı şartları karşılamadı