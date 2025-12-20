Patronlar fabrika yapan TOKİ istedi

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, ekonominin yol haritasını değerlendirdi. 2023 ve 2024'ün işletmeler için "hayatta kalma mücadelesiyle" geçtiğini belirten Sönmez, faizlerin düşme eğilimine girmesine rağmen nakit akışındaki krizin sürdüğünü vurguladı. Birçok şirketin maliyet baskısı altında "bekle-gör" politikasına geçtiği belirtildi.

2026: DENGELENME VE SIÇRAMA YILI

Sönmez, karamsar tablonun 2026 ile birlikte değişeceğini öngördü. Enflasyonun kademeli düşüşüyle sağlanacak finansal istikrarın, KOBİ'ler için yeni bir dönemi başlatabileceğini ifade etti.

Sönmez şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer gerekli destek ve iyileştirmeler sağlanırsa 2026 yılı, KOBİ'lerin sadece hayatta kalma mücadelesi verdiği bir yıl olmaktan çıkarak; üretim güçlerini koruyarak düzlüğe çıktıkları ve yeni bir büyüme dönemine girdikleri sıçrama noktası haline gelebilir."

GELECEĞİN YILDIZ SEKTÖRLERİ BELLİ OLDU

Faizlerin makul seviyeye inmesiyle yatırım iştahının artacağını belirten Sönmez, istihdamın kalıcı olarak artacağı stratejik sektörleri de sıraladı. Buna göre; yeşil dönüşüm, enerji, savunma sanayii ve gıda teknolojileri 2026'nın kazananları olacak.

"TOKİ FABRİKA YAPSIN" ÇAĞRISI: MARMARA BOŞALTILMALI

Açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise "Anadolu'ya Fabrika" önerisi oldu. İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem riskine ve sanayi yoğunluğuna dikkat çeken Sönmez, TOKİ modelinin sanayi için uygulanmasını istedi.

Sönmez önerisini şöyle detaylandırdı: "Uzun yıllardır 'fabrika yapan TOKİ' modelinin özellikle Anadolu'da hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu sayede kısıtlı sermayesi olan KOBİ'ler, paralarını bina yapmaya değil makine ve üretime harcayabilir. Ayrıca deprem riski nedeniyle Marmara Bölgesi'ni tenhalaştırmamız, sanayi kümelenmesini Anadolu'ya yaymamız gerekiyor."

TEMİNAT SORUNUNA ÇÖZÜM: GELECEĞİ İPOTEK ALIN

KOBİ'lerin en büyük derdi olan "finansmana erişim" konusunda da bankalara çağrı yapıldı. Sönmez, sadece gayrimenkulün değil; ihracat potansiyeli, sipariş sözleşmeleri ve fatura gelirleri gibi "geleceğe dönük varlıkların" da teminat olarak kabul edilmesi gerektiğini savundu.