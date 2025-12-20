Para vermeyen para atamayacak: Belediye başkanı açıkladı

Para vermeyen para atamayacak: Belediye başkanı açıkladı
Yayınlanma:
Son bir yılda 9 milyon turist ağırlayan Romanın ünlü tarihi yapısı Trevi Çeşmesi'nde artık para vermeyen para atamayacak. Sadece turistlere uygulanacak tarifeyi Roma belediye başkanı açıkladı.

İtalya’nın başkenti Roma’nın tarihi simge yapılarından Trevi Çeşmesi ücretli hale geliyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ikonik fotoğrafların ve dileklerin adresi olan çeşmeye giden turistlerden para alınacak.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, daha önce ücretsiz altı anıt ve müze için turistlere bilet satılacağını duyurdu.

para-vermeyen-para-atamayacak-4-001.jpg

Gualtieri’nin açıklamasına göre Trevi Çeşmesi (sadece havuzun önünden geçiş için), Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için 2 Euro'luk (yaklaşık 100 lira) ödenecek.

para-vermeyen-para-atamayacak-2.jpg

Gualtieri, uygulamayla yılda 6,5 milyon Euro (yaklaşık 326 milyon lira) gelir beklediklerini söyledi. Roma sakinleri bu uygulamadan muaf olacak. Turistler de 22.00 ile 09.00 arasında çeşmeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

para-vermeyen-para-atamayacak-6.jpg

Trevi Çeşmesi’ni son bir yılda 9 milyon turist ziyaret etmişti.

para-vermeyen-para-atamayacak-9.jpg

PARA VERMEYEN PARA ATAMAYACAK

Tarihi yapıya aşırı ilgi nedeniyle yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sisteminin getirilmesi fikri ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti. Fikir, kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi bu konuda karar almamıştı.

para-vermeyen-para-atamayacak-7.jpg

Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024’te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, ocaktan itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulamasıyla aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan sistemi başlatmıştı.

Para atıp dilek dilenmesiyle dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

para-vermeyen-para-atamayacak-8.jpg

Çeşmeye veya kuyuya bozuk para atma şeklindeki eski pagan ritüeli, yerel tanrılara veya su ruhlarına adak sunmanın veya onların lütfunu aramanın sembolik bir eylemiydi. Bu uygulama birçok eski kültür ve uygarlıkta yaygındı ve genellikle kutsal çeşmeler veya kuyular ilahi güç veya manevi enerji kaynağı olarak kabul edildiğinden, dilek dilemeyi veya iyi şans, bereket veya belirli bir isteğin yerine getirilmesini ifade etmeyi içeriyordu.

Yıllar içinde yeniden canlanan geleneğe göre atılan paranın sayısı dileğin kendisini etkiliyor. Yeni uygulamayla ise artık para vermeyen para atamayacak.

Trevi Çeşmesi'ne 1 madeni para atmak:

Trevi Çeşmesi'nde en yaygın uygulama, sağ elinizle sol omzunuzun üzerinden bir madeni para atmaktır . Halk inanışına göre, bu hareket Roma'ya geri dönüşünüzü garanti eder. Şehre veda ediyor olun ya da sadece gelecekteki bir ziyaretin sözünü arıyor olun , bu tek madeni para atışı Trevi Çeşmesi geleneğinin özünü taşır.

Trevi Çeşmesi'ne 2 Madeni Para Atmak:

Aşk ve romantizm özlemi çekenler için, Trevi Çeşmesi'ne iki bozuk para atmak, yakın gelecekte gerçek aşkı bulma şansını artırdığına inanılıyor . Ritüelin bu varyasyonu, çeşmeyi ziyaret eden romantiklerin kalbine hitap eden büyüleyici bir unsur ekliyor.

Trevi Çeşmesi'ne 3 Madeni Para Atmak:

Trevi Çeşmesi'ne üç bozuk para atmak, önceki dileklerin birleşimini simgeler: Roma'ya dönüş , Roma'da aşkı bulma ve Ebedi Şehir'de evlenme .

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı
Almanlar Türk devinin bir kısmını satın aldı: Flaş Koç detayı
Bakanlıktan 5 ülkeden gelen ürünlere fren
Bakanlıktan 5 ülkeden gelen ürünlere fren