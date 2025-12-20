Para vermeyen para atamayacak: Belediye başkanı açıkladı

İtalya’nın başkenti Roma’nın tarihi simge yapılarından Trevi Çeşmesi ücretli hale geliyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği ikonik fotoğrafların ve dileklerin adresi olan çeşmeye giden turistlerden para alınacak.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, daha önce ücretsiz altı anıt ve müze için turistlere bilet satılacağını duyurdu.

Gualtieri’nin açıklamasına göre Trevi Çeşmesi (sadece havuzun önünden geçiş için), Maxentius Villası, Napolyon Müzesi, Carlo Baracco Müzesi, Pilotti Müzesi ve Canonica Müzesi için 2 Euro'luk (yaklaşık 100 lira) ödenecek.

Gualtieri, uygulamayla yılda 6,5 milyon Euro (yaklaşık 326 milyon lira) gelir beklediklerini söyledi. Roma sakinleri bu uygulamadan muaf olacak. Turistler de 22.00 ile 09.00 arasında çeşmeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.

Trevi Çeşmesi’ni son bir yılda 9 milyon turist ziyaret etmişti.

PARA VERMEYEN PARA ATAMAYACAK

Tarihi yapıya aşırı ilgi nedeniyle yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sisteminin getirilmesi fikri ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti. Fikir, kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi bu konuda karar almamıştı.

Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024’te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, ocaktan itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulamasıyla aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan sistemi başlatmıştı.

Para atıp dilek dilenmesiyle dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.

Çeşmeye veya kuyuya bozuk para atma şeklindeki eski pagan ritüeli, yerel tanrılara veya su ruhlarına adak sunmanın veya onların lütfunu aramanın sembolik bir eylemiydi. Bu uygulama birçok eski kültür ve uygarlıkta yaygındı ve genellikle kutsal çeşmeler veya kuyular ilahi güç veya manevi enerji kaynağı olarak kabul edildiğinden, dilek dilemeyi veya iyi şans, bereket veya belirli bir isteğin yerine getirilmesini ifade etmeyi içeriyordu.

Yıllar içinde yeniden canlanan geleneğe göre atılan paranın sayısı dileğin kendisini etkiliyor. Yeni uygulamayla ise artık para vermeyen para atamayacak.