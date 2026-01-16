Özel hastaneler valeliğe soyundu saatlik ücret can yaktı!

Özel hastaneler valeliğe soyundu saatlik ücret can yaktı!
Yayınlanma:
Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi artık sınır tanımıyor. "Yürümekte zorluk çeken" hastaları kapıda karşılayan otoparklar, şimdi saati 400 TL’ye varan fahiş ücretlerle can yakıyor.

Özel hastaneler şimdi de otoparkçılığa soyundu. Kanunen ücretsiz olması zorunlu olan alanları hastaneler üçüncü şahıslara kiralıyor.

KANUN 'ÜCRETSİZ OLMALI' DİYOR, HASTANE 'KASA' DOLDURUYOR

otopark-2.jpg
Kanuna göre hastanelerin ücretsiz otopark sunması zorunlu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Otopark Yönetmeliği, hastanelerin otopark ihtiyacını kendi bünyesinde veya parselinde karşılamasını zorunlu tutuyor. Yani bir hastanenin ruhsat alabilmesi için zaten bu hizmeti hastasına ücretsiz sunması gerekiyor.

Ancak sahadaki tablo yasadan çok başka. Sabah'ın haberine göre bazı özel hastanelerde otoparkın saatlik ücreti 400 TL’ye kadar tırmanmış durumda.

VALE HİZMETİ DİYE FİŞ VERİLİYOR

Vatandaşlar otopark için ödeme yaptıklarında, talep edilmedikçe fiş verilmediğini, ısrar edildiğinde ise fişin üzerinde "vale hizmeti" yazılarak kanuni yükümlülükten kaçıldığını dile getiriyor.

Acil ve Yatan Hasta Tanınmıyor: Acil servisten giriş yapan veya üç gece hastanede yatan ameliyatlı hastalardan bile günlük yüzlerce liralık otopark ücreti talep ediliyor.

'TALEBİN 10'DA BİRİNE YETMİYORUZ' SAVUNMASI

otopark-1.jpg

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, sunulan alanın talebin çok altında kaldığını ve bu nedenle ek alanlar kiralayarak işletmecilere devretmek zorunda kaldıklarını savundu.

Öte yandan, şikâyetlerin artması üzerine 27 Aralık 2025 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikle, hastanelerdeki otopark birim alanı ihtiyacı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarılarak mevzuat daha sıkı hale getirildi.

OTOPARK MAĞDURU NE YAPMALI?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, hastanelerin bu alanları kiralayarak ek gelir elde etmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.

Mağdur olan vatandaşlar için yol haritası ise şu şekilde:

Otopark ücretini ödedikten sonra mutlaka fiş alınmalı. Sağlık hizmeti alındığını kanıtlayan (muayene/yatış) belgeler dosyaya eklenmeli. Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat ederek ödenen paranın iadesi talep edilebilir.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

