Otopark ücreti 4 katına çıktı: Kocaeli’de tepki çeken zam kararı

Otopark ücreti 4 katına çıktı: Kocaeli’de tepki çeken zam kararı
Yayınlanma:
Güncelleme:
2026 yılına girilmesiyle birlikte Gebze Kapalı Otopark’ta aylık abonelik ücretlerine dikkat çeken bir artış yapıldı. 2025’te 1.250 TL olan abonelik bedeli, 2026 yılı için 4.500 TL’ye yükseltildi. Gebze’de yaşayan bir vatandaş, otopark’ın aylık abonelik ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.

Gebze’de 2026 yılıyla birlikte Gebze Kapalı Otopark’ta aylık abonelik ücretlerinde dikkat çeken bir artış yapıldı.

Yeni tarifeyle birlikte ücretler yaklaşık dört kat artırıldı. 2025 yılında 1.250 TL olan abonelik ücreti, 2026 için 4.500 TL olarak belirlendi.

gebzekapaliotopark.jpg

İBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklamasıİBB'den İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması

Gebze’de yaşayan bir vatandaş, Ulaşım Park firması tarafından işletilen Gebze Kapalı Otopark’ın aylık abonelik ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.

"HERHANGİ BİR KADEMELENDİRME OLMADAN..."

Bir vatandaş yaklaşık 4 kat olarak dile getirdiği zam oranına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Park firmasının Gebze Kapalı Otopark aylık aboneliğini 2021 Şubat ayından beri düzenli olarak kullanıyorum. 2025 yılı için 1.250 TL olarak ödenen aylık abonelik ücretinin, 2026 yılı için herhangi bir kademelendirme olmadan bir anda 4.500 TL’ye çıkarıldığını 31 Aralık itibarıyla öğrendim.

"MAKUL BİR ZAM DEĞİL"

Yaklaşık dört katına yaklaşan bu artışı, ne tüketiciyi ne de mevcut aboneleri gözeten, makul olmaktan uzak bir zam olarak görüyorum. Özellikle kamuya bağlı bir işletme tarafından sunulan bir hizmette, artışların devletin resmi olarak belirlediği yıllık zam oranları çerçevesinde ve öngörülebilir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bu nedenle, Gebze Kapalı Otopark aylık abonelik ücretinin devletin açıkladığı yıllık artış oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanmasını ve mevcut aboneleri mağdur etmeyecek şekilde makul bir seviyeye çekilmesini talep ediyorum.

İzmit’te bulunan Metropol Otoparkı’nda da 1500 TL olan ücret 4500 TL’ye çıkarılmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Ekonomi
Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı
Sayıştay'ın Çaykur raporundan çıktı: Personel sayısı düşerken harcamalar tavan yaptı
Temassız ödemelerde limit artırıldı
Temassız ödemelerde limit artırıldı
Bir içki grubuna zam: Yeni fiyatlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli!
Bir içki grubuna zam: Yeni fiyatlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli!