Otopark ücreti 4 katına çıktı: Kocaeli’de tepki çeken zam kararı

Gebze’de 2026 yılıyla birlikte Gebze Kapalı Otopark’ta aylık abonelik ücretlerinde dikkat çeken bir artış yapıldı.

Yeni tarifeyle birlikte ücretler yaklaşık dört kat artırıldı. 2025 yılında 1.250 TL olan abonelik ücreti, 2026 için 4.500 TL olarak belirlendi.

Gebze’de yaşayan bir vatandaş, Ulaşım Park firması tarafından işletilen Gebze Kapalı Otopark’ın aylık abonelik ücretlerine yapılan zamma tepki gösterdi.

Bir vatandaş yaklaşık 4 kat olarak dile getirdiği zam oranına tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Park firmasının Gebze Kapalı Otopark aylık aboneliğini 2021 Şubat ayından beri düzenli olarak kullanıyorum. 2025 yılı için 1.250 TL olarak ödenen aylık abonelik ücretinin, 2026 yılı için herhangi bir kademelendirme olmadan bir anda 4.500 TL’ye çıkarıldığını 31 Aralık itibarıyla öğrendim.

Yaklaşık dört katına yaklaşan bu artışı, ne tüketiciyi ne de mevcut aboneleri gözeten, makul olmaktan uzak bir zam olarak görüyorum. Özellikle kamuya bağlı bir işletme tarafından sunulan bir hizmette, artışların devletin resmi olarak belirlediği yıllık zam oranları çerçevesinde ve öngörülebilir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bu nedenle, Gebze Kapalı Otopark aylık abonelik ücretinin devletin açıkladığı yıllık artış oranları dikkate alınarak yeniden hesaplanmasını ve mevcut aboneleri mağdur etmeyecek şekilde makul bir seviyeye çekilmesini talep ediyorum.