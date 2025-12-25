Otomotiv sektöründe dijital hamle: Lastik Borsası’nın son durumu

Yerli teknoloji girişimleri ve dijital platformlar, satış ve dağıtım süreçlerini çevrim içi sistemler üzerinden yöneterek sektörde yeni bir dönemin önünü açıyor.

Sektör temsilcilerine göre dijitalleşme; tedarik, bayi yönetimi ve satış süreçlerinde şeffaflık ve hız sağlarken, maliyetlerin azaltılmasına da katkı sunuyor. Bu dönüşüm, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından daha güvenli ve erişilebilir bir ticaret altyapısının oluşmasını sağlıyor.

Bu alanda faaliyet gösteren yerli platformlardan Lastik Borsası, büyüme hedefleri kapsamında kitle fonlama yöntemine başvurdu. Şirket, fonangels.com üzerinden yürüttüğü fonlama sürecini tamamlayarak 100,9 milyon TL yatırım topladı. Söz konusu tutar, kampanya kapsamında hedeflenen fonlamanın üzerine çıkıldığını gösterdi.

DİJİTAL ALTYAPILAR REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan LB Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirterek, “Dijital altyapılar, sektörde iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Bu dönüşüm, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda yeni fırsatlar oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL KİTLE FONLAMA MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş, kitle fonlamasının gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Yeni nesil kitle fonlama modeli, yatırımcılarla girişimcileri daha geniş bir zeminde buluşturan bir yapıya dönüştü. Lastik Borsası’nın fonangels.com üzerinden kitle fonlama yoluyla 100 milyon TL’yi aşan bir fonlama sağlaması, bu finansman modelinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor.”

Bu süreç, hem yatırımcı ilgisinin arttığını hem de kitle fonlamasının Türkiye’de güçlü bir finansman alternatifi haline geldiğini ortaya koyuyor. Lastik Borsası’nın fonlama başarısı, bu dönüşümün somut örneklerinden biri.”

YERLİ GİRİŞİMLER KÜRESEL PAZARLARA AÇILIYOR

Uzmanlar, dijitalleşme yatırımlarının artmasıyla birlikte Türkiye’nin otomotiv yan sanayisinde küresel pazarlarda daha görünür hale geldiğini ve yerli girişimlerin bu süreçte önemli rol üstlendiğini ifade ediyor.