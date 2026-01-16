Otomobile ÖTV indirimi için tarih verdi: MTV detayını açıkladı

Yayınlanma:
MHP'li Özdemir, kabul edilmesini bekledikleri Hurda Araç Teşviki düzenlemesiyle. 2000 öncesi üretimli otomobile uygulanacak ÖTV indirimi için tarih verdi. Bu yıl sundukları teklifin kabul edilmesini beklediklerini ifade eden Özdemir, vergi kaybı olacağını düşünenler için de MTV detayını açıkladı.

Sayısı 11 milyonu geçen 25 yaş üzeri araçlar için Hurda Araç Teşviki düzenlemesini Meclis'e sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, ÖTV indiriminde gelinen son noktayı paylaştı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenlemeyle Hazine'ye yaklaşık 45 milyar lira girdi olacağını öngören İsmail Özdemir, vergi kaybı olacağını düşünenlere MTV'li yanıt verdi.

OTOMOBİLE ÖTV İNDİRİMİ İÇİN TARİH VERDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdemir, uzun süredir Meclis'ten geçmesi beklenen Hurda Araç Teşvikine ilişkin merak edilen gelişmeleri açıkladı.

Özdemir yaptığı o paylaşımda, teklifin 2026 yılı içinde kanunlaşması durumunda 2000 yılı öncesinde trafiğe kayıtlı araçların, ÖTV indirimi kapsamında yerli üretim araçlarla yenilenmesinin önünün açılacağını, trafik güvenliğine katkı sağlanacağını ve çevreci araçların yaygınlaştırılacağını ifade ederek şunları söyedi:

"Ekonomik gelişmelere pozitif yönde katkı sağlanması hedeflerimizi ortaya koymuştuk. Teklifle ilgili bazı kamu kuruluşlarının olumlu yönde görüşe sahip olduğunu bilmekle beraber, ÖTV hususunda kayba neden olacağı endişelerinin ise yersiz bir yaklaşım olacağını ifade etmek gerekir. ÖTV teşvikinin sağlanması ile oluşacak herhangi bir kayıp bulunmamaktadır. "

MTV DETAYINI AÇIKLADI

Teklifin kabul edilmesi durumunda otomotiv sektörünün iç pazarda hareketleneceğini ifade eden Özdemir, ÖTV gelirinde yaşanan azalmanın karşısında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gelirlerinin artacağını açıkladı.

MTV'den elde edilecek gelirin 45 milyar TL'yi aşkın bir artış yaşatacağına işaret eden Özdemir, şunları söyledi:

"Kanunun gerçekleşmesi halinde ise bilhassa MTV gelirlerindeki yüksek artış sebebiyle bütçemize de olumlu yönde katkısı olacaktır. Bu yönüyle 2026 yılı içerisinde teklif ettiğimiz kanunun yasalaşması halinde merkezi bütçemize 45 milyar liradan fazla ilave bir kaynak sağlanmış olacaktır."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

