Otogaz ne kadar? 7 Ocak akaryakıt fiyatları

Otogaz ne kadar? 7 Ocak akaryakıt fiyatları
Yayınlanma:
Akarryakıt fiyatları yeni yılda ÖTV zammı alırken sürücüler depoyu kaç liraya dolduracaklarını merak ediyor. İşte akaryakıtta güncel tabela.

Küresel piyasalarda petrol fiyatları son yılların en düşük seviyelerinde seyrederken, Türkiye 2026 yılını vergi artışıyla karşıladı. Otomatik vergi düzenlemesiyle benzin ve motorin fiyatları fırlarken, milyonlarca araç sahibi yeni yılın ilk sabahına maktu ÖTV zammıyla uyandı.

LPG ne kadar oldu? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?LPG ne kadar oldu? Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

Enerji maliyetlerindeki küresel düşüşe rağmen, Türkiye'deki pompa fiyatları vergi yüküyle tırmanmaya devam ediyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan güncelleme, akaryakıt istasyonlarındaki tabelaları doğrudan değiştirdi.

YENİ YILIN İLK ÖTV AYARLAMASI YÜRÜRLÜKTE

2022/04/14/akaryakit.jpg

Resmi Gazete’de 1 Ocak itibarıyla yayımlanan kararla birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları yüzde 6,95 oranında artırıldı.

Bu vergi hamlesiyle beraber; benzin fiyatlarında litre başına 1,16 TL, motorin (mazot) fiyatlarında ise 1,08 TL'lik bir yükseliş kaydedildi. Milyonlarca şoför, dünya genelinde ham petrol fiyatları 60 dolar bandının altına inerken, yerel piyasada indirim yerine vergi artışıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

7 Ocak 2026 Çarşaöba gününe ait akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.06 TL

Motorin litre fiyatı: 54.47 TL

LPG litre fiyatı: 29.03 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.85 TL

Motorin litre fiyatı: 54.26 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.88 TL

Motorin litre fiyatı: 55.44 TL

LPG litre fiyatı: 28.92 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.21 TL

Motorin litre fiyatı: 55.77 TL

LPG litre fiyatı: 28.85 TL

AKARYAKITTA FİYAT BELİRLEME SÜRECİ

2023/09/11/akaryakit-fiyatlari.jpg

Türkiye'de akaryakıtın nihai satış fiyatı; Akdeniz piyasasında yayımlanan CIF ürün bedelleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar esas alınarak hesaplanmaktadır.

1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...

Rafineri çıkış fiyatının üzerine maktu ÖTV ve EPDK payı eklenmekte, en son aşamada ise KDV ilavesiyle tabela fiyatı netleşmektedir. Küresel petrol fiyatlarındaki sert geri çekilmeye rağmen, vergi kalemlerindeki bu artışlar ücretli çalışanların ve nakliye sektörü temsilcilerinin üzerindeki mali baskıyı daha da derinleştiriyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Ekonomi
GSS borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı
GSS borcu olanlar dikkat: Süre uzatıldı
İktidardan en düşük emekli maaşı açıklaması: Artış ne kadar olacak?
İktidardan en düşük emekli maaşı açıklaması: Artış ne kadar olacak?
Beykoz, enflasyonu ikiye katladı! İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu
Beykoz, enflasyonu ikiye katladı! İstanbul'da konut fiyatlarının en çok arttığı ilçeler belli oldu