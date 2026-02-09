Müşterisi düşen fast food devinden 100 bin kişiye bedava yemek

ABD merkezli fast-food devi Chipotle Mexican Grill, müşteri kaybını tersine çevirmek için dikkat çekici bir adım attı. Şirket, 2026 Super Bowl gecesinde hayata geçirdiği kampanya kapsamında toplam değeri 1 milyon doları bulan ücretsiz yemeği 100 bin kişiye dağıttı.

Fast-food sektöründe talep zayıflığı daha belirgin hale gelirken, Chipotle da bu olumsuz tablodan etkilendi. ABD merkezli zincirin 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları, mağaza satışlarının yıllık bazda yüzde 2,5 düşüş kaydettiğine işaret etti.

MENÜ ZAMLARI SATIŞLARI ETKİLEDİ

Talepteki düşüşün arkasında önemli bir neden var. Chipotle, 2025’e girerken ülke genelinde Yüzde 2’lik menü fiyat artışı yaptı. Ancak daha geniş perspektifte tablo daha çarpıcı. Marketplace analizine göre, 2019-2025 arasında pirinç, et, fasulye, sebze ve soslarla yapılan burrito bowl'un fiyatı yaklaşık yüzde 50 arttı.

PORSİYONLARI KÜÇÜLTTÜ, MAHKEMELİK OLDU

Buna ek olarak, 2024’te porsiyonların küçüldüğü iddiaları kamuoyunda tartışma yaratmış, konu yatırımcıların açtığı toplu davaya kadar uzanmıştı.

3 Şubat’ta yapılan bilanço toplantısında Chipotle CFO’su Adam Rymer, tüketici davranışlarının öngörülmesinin zorlaştığını söyledi. Rymer, 2026’da aynı mağaza satışlarının yatay seyredeceğini beklediklerini açıkladı.

100 BİN KİŞİYE BEDAVA YEMEK

Talebi canlandırmak isteyen Chipotle, ABD’nin en çok izlenen spor etkinliklerinden biri olan 2026 Super Bowl’u fırsata çevirdi.

Şirket, dün akşam oynanan ve Seattle Seahawks'ın New England Patriots’ı 29-13 mağlup ettiği Super Bowl finalinde, devre arası ile üçüncü çeyrek arasında Instagram üzerinden 30 saniyelik bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda yer alan SMS kodunu 888222’ye gönderen ilk 100 bin kişi burrito bowl, burrito, üçlü taco, salata veya quesadilla kazandı.

DIŞARIDA YEME ALIŞKANLIĞI NEDEN AZALIYOR?

Pazar araştırma ve kamuoyu yoklama şirketi YouGov'un raporuna göre ABD’li tüketicilerin yüzde 37’si dışarıda daha az yemek yiyor. Bu grubun yüzde 69’u, sebep olarak "çok pahalı" olmasını gösteriyor.

Yüzde 82'lik kesim restoran fiyatlarının son 12 ayda arttığını düşünüyor. Yüzde 32'lik kesim ise fiyatların kaliteyle örtüşmediği görüşünde.

"NEDEN DIŞARIDA YEMELİYİM?"

Chipotle CEO’su Scott Boatwright, sınırlı süreli kampanyaların yeni müşteri çektiğini ve mevcut müşterilerin ziyaret sıklığını artırdığını söyledi.

Placer.ai Analitik Araştırma Direktörü R.J. Hottovy, fast-food zincirlerinin artık yalnızca birbirleriyle değil, Trader Joe’s ve Aldi gibi marketlerle de rekabet ettiğini söylüyor.

Uzmanlara göre 2026’da kazanan markalar; fiyat-değer dengesini iyi kuran, mağaza deneyimini yenileyen ve tüketiciye "Neden dışarıda yemeliyim?" sorusuna net bir cevap verenler olacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

