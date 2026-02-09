Musk rotayı Ay'a kırdı: 10 yıl içinde ilk şehir kuruluyor!

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, odağını Mars'tan Ay'a kaydırıyor. Milyarder iş adamı, Dünya'nın uydusu Ay'da bir şehrin önümüzdeki yıllarda inşa edilebileceğini, ancak Mars'ı fethetmenin on yıllar alacağını kabul etti.

Elon Musk, Ay'da ilk şehrin önümüzdeki 10 yıl içinde kurulabileceğini söyledi. SpaceX bu hedefi, Mars'ın keşfine kıyasla zaman çerçevesi açısından daha gerçekçi göründüğü için öncelikli olarak değerlendiriyor.

Milyarder, uzay planlarındaki değişikliği X sosyal ağında yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve ay projesinin önemli ölçüde daha hızlı gelişebileceğini vurguladı.

Musk, "SpaceX, odağını Ay'da kendi kendine yeten bir şehir kurmaya kaydırdı, çünkü bu hedefe 10 yıldan kısa bir sürede ulaşabiliriz, oysa Mars'a ulaşmak 20 yıldan fazla sürecek" diye yazdı.

SpaceX'in odak noktasındaki bu değişikliği tamamen pratik nedenlerle açıkladı. Mars'a uçuşlar 26 ayda bir mümkün oluyor ve yolculuk yaklaşık altı ay sürüyor, oysa Ay'a uçuşlar 10 günde bir yapılabiliyor ve yolculuk sadece iki gün sürüyor.

Elbette SpaceX, Mars planlarından vazgeçmiyor: şirket, yaklaşık 5-7 yıl içinde Kızıl Gezegen'de bir şehir inşa etmeye başlamayı hedefliyor.

Wall Street Journal'ın yakın zamanda bildirdiğine göre SpaceX, insansız Starship'in Ay'a ilk inişini Mart 2027'de tamamlamayı bekliyor. Şirket, NASA ile birlikte yürüttüğü Ay programına odaklanmaya karar vererek Mars görevlerine yönelik çalışmaları geçici olarak durdurdu.