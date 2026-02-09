Musk rotayı Ay'a kırdı: 10 yıl içinde ilk şehir kuruluyor!

Musk rotayı Ay'a kırdı: 10 yıl içinde ilk şehir kuruluyor!
Yayınlanma:
Elon Musk Mars projesinden vazgeçti, önceliği Ay'a verdi. Milyarder, 10 yıl içinde Dünya'nın uydusu Ay'da bir koloni kurmayı vaat ediyor.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, odağını Mars'tan Ay'a kaydırıyor. Milyarder iş adamı, Dünya'nın uydusu Ay'da bir şehrin önümüzdeki yıllarda inşa edilebileceğini, ancak Mars'ı fethetmenin on yıllar alacağını kabul etti.

digital-earth.webp

Elon Musk, Ay'da ilk şehrin önümüzdeki 10 yıl içinde kurulabileceğini söyledi. SpaceX bu hedefi, Mars'ın keşfine kıyasla zaman çerçevesi açısından daha gerçekçi göründüğü için öncelikli olarak değerlendiriyor.

Milyarder, uzay planlarındaki değişikliği X sosyal ağında yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve ay projesinin önemli ölçüde daha hızlı gelişebileceğini vurguladı.

Musk, "SpaceX, odağını Ay'da kendi kendine yeten bir şehir kurmaya kaydırdı, çünkü bu hedefe 10 yıldan kısa bir sürede ulaşabiliriz, oysa Mars'a ulaşmak 20 yıldan fazla sürecek" diye yazdı.

SpaceX'in odak noktasındaki bu değişikliği tamamen pratik nedenlerle açıkladı. Mars'a uçuşlar 26 ayda bir mümkün oluyor ve yolculuk yaklaşık altı ay sürüyor, oysa Ay'a uçuşlar 10 günde bir yapılabiliyor ve yolculuk sadece iki gün sürüyor.

space-data-center.webp

Elbette SpaceX, Mars planlarından vazgeçmiyor: şirket, yaklaşık 5-7 yıl içinde Kızıl Gezegen'de bir şehir inşa etmeye başlamayı hedefliyor.

Wall Street Journal'ın yakın zamanda bildirdiğine göre SpaceX, insansız Starship'in Ay'a ilk inişini Mart 2027'de tamamlamayı bekliyor. Şirket, NASA ile birlikte yürüttüğü Ay programına odaklanmaya karar vererek Mars görevlerine yönelik çalışmaları geçici olarak durdurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Ekonomi
Müşterisi düşen fast food devinden 100 bin kişiye bedava yemek
Müşterisi düşen fast food devinden 100 bin kişiye bedava yemek
Dev banka 'kemerleri bağlayın' dedi
Dev banka 'kemerleri bağlayın' dedi
Altın fiyatlarını alt üst edecek rakamı açıkladı: ABD devi hazırlık yapıyor
Altın fiyatlarını alt üst edecek rakamı açıkladı: ABD devi hazırlık yapıyor