Motorine zam sonrası akaryakıtta tabela ne oldu?

Yayınlanma:
Akaryakıt fiyatlarında motorine gelen tarihi zammın ardından tabela değişti. İşte 27 Ekim 2025'e ait güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıt fiyatları bu kez büyük zam haberi ile değişti. Geçen hafta ilk 1 liralık indirimin geldiği akaryakıtta sevinç kısa sürdü.

Arabası olanlara kötü haber geldi. Akaryakıt ürünlerinden motorine cuma gece yarısından itibaren dev zam geldi. Zam tabelaya yansıdı.

ZAM BÜYÜK

2021/10/26/benzin.jpg

Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 60 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı.

İNDİRİM YENİ GELMİŞTİ

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından motorine 22 Ekim'de 1,30 lira indirim geldi.

2023/09/11/benzin-motorin1.jpg

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

İndirim kararının ardından akaryakıt fiyatlarındaki güncel rakamlar merak konusu oldu. Vatandaşlar, “Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

2023/09/11/benzin-motorin.jpg

Peki, 26 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 27 Ekim 2025 Pazartesi gününe ait akaryakıt tabelası:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Motorin: 55.44 TL/LT

Benzin: 52.34 TL/LT

LPG: 27.71 TL/LT

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 55.31 TL/LT

Benzin: 52.18 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA

Motorin: 56.46 TL/LT

Benzin: 53.17 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR

Motorin: 56.77 TL/LT

Benzin: 53.52 TL/LT

LPG: 27.53 TL/LT

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

