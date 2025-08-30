Motorine zam gelmedi!

Yayınlanma:
Akaryakıtta tabelanın bugün değişmesi bekleniyordu ancak motorine bir liranın üzerinde gelmesi beklenen zam gelmedi. İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıt fiyatlarında haftalar sonra 27 Ağustos'ta zam geldi. Ağustos ayında görece sakin seyreden akaryakıt piyasasında benzine 1,21 TL’lik zam gelmişti. Bu zammın ardından motorine yeni bir zam geleceği belirtildi.

1 TL’NİN ÜZERİNDE ZAM BEKLENİYORDU

Sektör temsilcileri motorinin litre fiyatında 30 Ağustos Cumartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere, 1 TL’yi aşan bir zam beklentisini paylaşmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Brent petroldeki hareketlilik, döviz kuru ve kürsel gelişmelerden etkileniyor. Deposunu doldurmak üzere akaryakıt istasyonuna gidenler dün benzini zamlı aldı.

Bir süredir zam haberinin gelmediği akaryakıtta tabela değişti. Benzine 27 Ağustos'ta 1 lira 21 kuruş zam geldi.

Yola çıkacaklar, araba sahipleri güncel benzin, LPG ve motorin fiyatlarını araştırıyor. İşte 30 Ağustos Cumartesi gününe ait güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa yakası benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.84 TL

Motorin litre fiyatı: 52.15 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.69 TL

Motorin litre fiyatı: 52.03 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.63 TL

Motorin litre fiyatı: 53.09 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.95 TL

Motorin litre fiyatı: 53.43 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

