Milyonların sofrasına makas düştü
Yayınlanma:
Ocak ayı zam şampiyonları belli olurken, üretici ile tüketici arasındaki devasa makas milyonların sofrasına düştü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre; havuç, tarladan market rafına gelene kadar tam 3,8 kat pahalandı. Markette ayın zam şampiyonu ise yüzde 67,2’lik artışla kabak oldu.

ARACILAR KAZANIYOR, HALK VE ÜRETİCİ KAYBEDİYOR



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıkladığı veriler, halkın neden ucuza gıdaya erişemediğini rakamlarla özetledi.

2025 zam şampiyonu belli oldu! İşte sofraları ateşe veren o ürün

Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı akılalmaz boyutlara ulaştı. Havuçta yüzde 278,1 olan bu fark; maydanozda yüzde 275,8, pırasada yüzde 229,8 ve marulda yüzde 225,7 olarak kayıtlara geçti.

HAVUÇ: Üreticide 10,50 TL olan ürün, markette 39,70 TL’ye satılıyor.

MAYDANOZ: Tarlada 5,57 TL iken rafa 20,92 TL olarak yansıyor.

PIRASA: Üreticiden 13,53 TL’ye çıkıyor, markette 44,64 TL’yi buluyor.

Zam şampiyonu oldu: Tarlada 8 markette 34 TL!

MARKETİN ZAM ŞAMPİYONU: KABAK

Ocak ayında incelenen 41 ürünün 33'ünde fiyatlar tırmanışa geçti. Markette fiyatı en çok artan ürün yüzde 67,2 ile kabak olurken, onu yüzde 54,1 ile sivri biber ve yüzde 48,5 ile patlıcan takip etti.

İstanbul'un zam şampiyonu açıklandı!

Kuru fasulye ise yüzde 14,6’lık düşüşle fiyatı en çok azalan ürün oldu. Üretici tarafında ise sezon geçişi ve Antalya, Mersin gibi bölgelerde yaşanan hortum, fırtına gibi afetler nedeniyle arz daralması yaşandı; bu da kabak fiyatlarını üreticide yüzde 179,2 gibi rekor bir seviyeye taşıdı.

GİRDİ MALİYETLERİ ÜRETİCİNİN BELİNİ BÜKÜYOR



Üreticinin sadece doğa olaylarıyla değil, ağır maliyetlerle de savaştığı görüldü.

Geçen yılın Ocak ayına göre gübre fiyatlarında yüzde 40’a varan artışlar yaşandı. Üre gübresi yüzde 38,2, kompoze gübre yüzde 39,9 oranında zamlandı. Elektrik, tarım ilacı, yem ve mazot fiyatlarındaki yükseliş, gıda fiyatlarındaki "kalıcı" pahalılığın ana sebebi olarak gösteriliyor.

YUMURTADA İHRACAT ENGELİ FİYATI DÜŞÜRDÜ

Tüketici için nadir iyi haberlerden biri yumurta ve pırasadan geldi.

İç piyasadaki arz fazlası ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle yumurta fiyatları üreticide yüzde 7 geriledi. Talebin azalması ise pırasa ve karnabahar fiyatlarında bir miktar gevşeme sağladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

