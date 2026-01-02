İstanbul'un zam şampiyonu açıklandı!

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'da, aralıkta fiyatı en çok artan ürün diğer sağlık ürünleri, en çok düşen ürün ise uçak bileti oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralık ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, aralıkta bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 186'sının fiyatında artış izlenirken, 59 ürünün fiyatı azaldı.

ZAM ŞAMPİYONU BELLİ OLDU

Aralıkta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 51,95 ile diğer sağlık ürünleri (Antiseptik ürünler) oldu. Bunu yüzde 46,57 ile taze fasulye, yüzde 40,17 ile salatalık, yüzde 25,52 ile üzüm, yüzde 18,82 ile patlıcan, yüzde 11,76 ile şarap, yüzde 10,81 ile dana eti ve yüzde 10,50 ile kabak izledi.

Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 9,30 ile çocuk bezi, yüzde 8,35 ile fındık ezmesi, yüzde 7,72 ile kuru soğan, yüzde 6,25 ile oyuncak, yüzde 6,18 ile patates oldu.

Geçen ay fiyatlar altın mücevherat ve margarinde yüzde 5,74, bilgisayar ekipmanlarında yüzde 5,56 ve konserve mısırda yüzde 5,50 arttı.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜN UÇAK BİLETİ

Aralıkta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 28,52 ile uçak bileti oldu. Uçak biletini yüzde 24,94 ile karnabahar, yüzde 20,01 ile portakal, yüzde 18,63 ile pırasa, yüzde 17,23 ile limon, yüzde 15,90 ile kıvırcık salata, yüzde 11,48 ile çarliston biber ve yüzde 10,52 ile sivri biber takip etti.

Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 6,80 ile dolmalık biber, yüzde 6,54 ile ıspanak, yüzde 6,46 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 5,35 ile muz ve yüzde 4,61 ile benzin oldu.

Geçen ay fiyatlar çocuk pantolonunda yüzde 3,40, havuçta yüzde 3,38, yumurtada yüzde 2,83 ve erkek botunda yüzde 2,76 azaldı.

Kaynak:AA

