Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 300 bin liralık fatura!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 300 bin liralık fatura!
Yayınlanma:
32 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ocak ayı tarifesi 'yok artık' dedirtti. Riskli basamakta yer alan bir otobüsün sigortası 300 bin liraya dayanırken, en düşük prim ile en yüksek prim arasındaki farkın yüzde 500'e ulaşması isyan ettirdi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2026 yılının ilk ayında uygulanacak azami trafik sigortası prim tutarlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklama, özellikle yüksek risk grubundaki ticari araç sahipleri ve yeni araç alanlar için tablonun ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi.

Yasalar gereği zorunlu olan ancak fiyatları nedeniyle "ulaşılamaz" hale gelen sigorta poliçeleri, ulaşım sektöründe maliyet krizini tetikledi.

OCAK AYI PRİMLERİNDE DEV ARTIŞ

2024/03/05/trafik-sigortasi.jpg

SBM verilerine göre, İstanbul’da otomobilini trafiğe çıkarmak isteyen bir kişi, dördüncü basamaktan (ilk giriş) sigorta yaptırdığında 15 bin 160 lira ödemek zorunda kalacak.

Bu tutarı ödemeyen araç sahipleri trafiğe çıktıkları anda bin 246 lira ceza ve aracın trafikten menedilmesi yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ TABLO CEPLERİ YAKIYOR

Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otomobil sahipleri için belirlenen en düşük ve en yüksek prim tutarları arasındaki uçurum dikkat çekiyor:

Şehir En Riskli (0. Basamak) En Güvenli (8. Basamak)
İstanbul 45.479 TL 7.580 TL
Ankara 44.192 TL 7.365 TL
İzmir 42.905 TL 7.151 TL

Veriler, riskli sürücü ile kurallara uyan sürücü arasındaki fiyat farkının tam yüzde 500 olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle kaza geçmişi olan sürücülerin poliçe bedellerini ödemesini imkansız hale getiriyor.

TİCARİ ARAÇLARDA RAKAMLAR KONUT KİRASINI GEÇTİ

2020/12/01/trafik-001.jpg

Sigorta maliyetlerindeki asıl vahamet ticari araç grubunda yaşanıyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 liraya yükseldi. Ankara'da bu rakam 118 bin 740 lira, İzmir'de ise 115 bin 281 lira olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!

Listenin zirvesinde ise otobüsler yer alıyor. İstanbul'da 31 ve üstü koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası bedeli 292 bin 890 liraya ulaştı. Neredeyse bir araç bedeline yaklaşan bu sigorta masrafları, toplu taşıma ve servis ücretlerine zam olarak yansıma riskini taşıyor.

ÖDEMEYENE TRAFİKTEN MEN KAPIDA

2021/04/28/fotograf-istanbulda-trafik-yogunlugu-saat-13-00te-yuzde-71-3536-dhaphoto2.jpg

Mevcut yasalara göre sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası 2026 yılı için bin 246 lira olarak uygulanıyor.

Ancak araç sahipleri için asıl korkutucu olan ceza değil; aracın çekiciyle otoparka çekilmesi ve eksiklik giderilene kadar trafikten menedilmesi. Bu durum, geçimini aracıyla sağlayan şoförler ve nakliyeciler için işsiz kalmak anlamına geliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ekonomi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Gümüşte dev sıçrama bekleniyor
Gümüşte dev sıçrama bekleniyor
Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak
Altın, gümüş, petrol... Mahfi Eğilmez tek tek saydı ve uyardı: 2026 tuhaf bir yıl olacak