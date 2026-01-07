Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: 300 bin liralık fatura!

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2026 yılının ilk ayında uygulanacak azami trafik sigortası prim tutarlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklama, özellikle yüksek risk grubundaki ticari araç sahipleri ve yeni araç alanlar için tablonun ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi.

Yasalar gereği zorunlu olan ancak fiyatları nedeniyle "ulaşılamaz" hale gelen sigorta poliçeleri, ulaşım sektöründe maliyet krizini tetikledi.

OCAK AYI PRİMLERİNDE DEV ARTIŞ

SBM verilerine göre, İstanbul’da otomobilini trafiğe çıkarmak isteyen bir kişi, dördüncü basamaktan (ilk giriş) sigorta yaptırdığında 15 bin 160 lira ödemek zorunda kalacak.

Bu tutarı ödemeyen araç sahipleri trafiğe çıktıkları anda bin 246 lira ceza ve aracın trafikten menedilmesi yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDEKİ TABLO CEPLERİ YAKIYOR

Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki otomobil sahipleri için belirlenen en düşük ve en yüksek prim tutarları arasındaki uçurum dikkat çekiyor:

Şehir En Riskli (0. Basamak) En Güvenli (8. Basamak)

İstanbul 45.479 TL 7.580 TL

Ankara 44.192 TL 7.365 TL

İzmir 42.905 TL 7.151 TL

Veriler, riskli sürücü ile kurallara uyan sürücü arasındaki fiyat farkının tam yüzde 500 olduğunu gösteriyor. Bu durum, özellikle kaza geçmişi olan sürücülerin poliçe bedellerini ödemesini imkansız hale getiriyor.

TİCARİ ARAÇLARDA RAKAMLAR KONUT KİRASINI GEÇTİ

Sigorta maliyetlerindeki asıl vahamet ticari araç grubunda yaşanıyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 liraya yükseldi. Ankara'da bu rakam 118 bin 740 lira, İzmir'de ise 115 bin 281 lira olarak belirlendi.

Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!

Listenin zirvesinde ise otobüsler yer alıyor. İstanbul'da 31 ve üstü koltuk kapasitesine sahip bir otobüsün zorunlu trafik sigortası bedeli 292 bin 890 liraya ulaştı. Neredeyse bir araç bedeline yaklaşan bu sigorta masrafları, toplu taşıma ve servis ücretlerine zam olarak yansıma riskini taşıyor.

ÖDEMEYENE TRAFİKTEN MEN KAPIDA

Mevcut yasalara göre sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası 2026 yılı için bin 246 lira olarak uygulanıyor.

Ancak araç sahipleri için asıl korkutucu olan ceza değil; aracın çekiciyle otoparka çekilmesi ve eksiklik giderilene kadar trafikten menedilmesi. Bu durum, geçimini aracıyla sağlayan şoförler ve nakliyeciler için işsiz kalmak anlamına geliyor.