Millî Eğitim Akademisi’nde personel ücretleri belli oldu

Millî Eğitim Akademisi’nde personel ücretleri belli oldu
Yayınlanma:
Millî Eğitim Akademisi’nde görev alacak personelin maaş ve ek ders detayları belli oldu. Profesörlerin brüt ücreti 216 bin lirayı aşarken, doçentlerin ücreti 162 bin lira oldu. İşte personel maaşları...

Millî Eğitim Akademisi’nde personelin maaş ve ek ders ücretleri belli oldu.

Akademi bünyesinde istihdam edilecek personelin aylık brüt tavan ücretleri, akademik dereceye göre keskin çizgilerle ayrıldı. Yayınlanan listeye göre ödeme kalemleri şu şekilde sıralandı:

EĞİTİM PERSONELİ UNVANI VE ÜCRETİ

2025/10/03/universite-ogrencisi-olmanin-avantajlari-1.webp

EĞİTİM PERSONELİ UNVANIBRÜT ÜCRET (TL)
PROFESÖR216.697,79 TL
DOÇENT162.523,34 TL
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ135.436,12 TL
BAŞÖĞRETMEN121.892,51 TL
UZMAN ÖĞRETMEN108.348,90 TL
DİĞERLERİ108.348,90 TL

DERS YÜKÜNDE ADALETSİZLİK

Ücretler arasındaki fark sadece maaşla sınırlı kalmadı; haftalık zorunlu ders yükümlülüklerinde eşit olmayan bir dağılım ortaya çıktı.

AKADEMİK UNVANLI PERSONEL (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)

Asgari Ders Yükü: Haftada sadece 10 saat.

Ek Ders İmkanı: 10 saati aşan görevlerde haftalık 20 saate kadar ek ücret alabilecekler.

ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL

Asgari Ders Yükü: Haftada 15 saat (Akademisyenlerden %50 daha fazla).

Ek Ders İmkanı: 15 saati aşan görevlerde haftada en fazla 15 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

EK DERS HESABINDA "GÖSTERGE" FARKI

Fiilen girilen dersler için ödenecek ek ders ücretleri hesaplanırken de unvanlar belirleyici olacak. Memur aylık katsayısıyla çarpılacak olan gösterge rakamlarında profesörler 320 puanla zirvede yer alırken, "diğerleri" kategorisindeki eğitimciler 160 puanla (yarısı kadar) değerlendirilecek.

UNVANLARA GÖRE EK DERS GÖSTERGELERİ

2025/07/11/universite2-001.webp

PROFESÖR: 320

DOÇENT: 270

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 220

DİĞER PERSONEL: 160

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
Ekonomi
Borçlara yapılandırma geliyor!
Borçlara yapılandırma geliyor!
Altın sert düştü gümüş çakıldı! Sabah şok yaşadılar
Altın sert düştü gümüş çakıldı! Sabah şok yaşadılar