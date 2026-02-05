Millî Eğitim Akademisi’nde personel ücretleri belli oldu
Millî Eğitim Akademisi’nde personelin maaş ve ek ders ücretleri belli oldu.
Akademi bünyesinde istihdam edilecek personelin aylık brüt tavan ücretleri, akademik dereceye göre keskin çizgilerle ayrıldı. Yayınlanan listeye göre ödeme kalemleri şu şekilde sıralandı:
EĞİTİM PERSONELİ UNVANI VE ÜCRETİ
|EĞİTİM PERSONELİ UNVANI
|BRÜT ÜCRET (TL)
|PROFESÖR
|216.697,79 TL
|DOÇENT
|162.523,34 TL
|DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
|135.436,12 TL
|BAŞÖĞRETMEN
|121.892,51 TL
|UZMAN ÖĞRETMEN
|108.348,90 TL
|DİĞERLERİ
|108.348,90 TL
DERS YÜKÜNDE ADALETSİZLİK
Ücretler arasındaki fark sadece maaşla sınırlı kalmadı; haftalık zorunlu ders yükümlülüklerinde eşit olmayan bir dağılım ortaya çıktı.
AKADEMİK UNVANLI PERSONEL (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)
Asgari Ders Yükü: Haftada sadece 10 saat.
Ek Ders İmkanı: 10 saati aşan görevlerde haftalık 20 saate kadar ek ücret alabilecekler.
ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL
Asgari Ders Yükü: Haftada 15 saat (Akademisyenlerden %50 daha fazla).
Ek Ders İmkanı: 15 saati aşan görevlerde haftada en fazla 15 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.
EK DERS HESABINDA "GÖSTERGE" FARKI
Fiilen girilen dersler için ödenecek ek ders ücretleri hesaplanırken de unvanlar belirleyici olacak. Memur aylık katsayısıyla çarpılacak olan gösterge rakamlarında profesörler 320 puanla zirvede yer alırken, "diğerleri" kategorisindeki eğitimciler 160 puanla (yarısı kadar) değerlendirilecek.
UNVANLARA GÖRE EK DERS GÖSTERGELERİ
PROFESÖR: 320
DOÇENT: 270
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 220
DİĞER PERSONEL: 160