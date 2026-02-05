Millî Eğitim Akademisi’nde personel ücretleri belli oldu

Millî Eğitim Akademisi’nde personelin maaş ve ek ders ücretleri belli oldu.

Akademi bünyesinde istihdam edilecek personelin aylık brüt tavan ücretleri, akademik dereceye göre keskin çizgilerle ayrıldı. Yayınlanan listeye göre ödeme kalemleri şu şekilde sıralandı:

EĞİTİM PERSONELİ UNVANI VE ÜCRETİ

EĞİTİM PERSONELİ UNVANI BRÜT ÜCRET (TL) PROFESÖR 216.697,79 TL DOÇENT 162.523,34 TL DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ 135.436,12 TL BAŞÖĞRETMEN 121.892,51 TL UZMAN ÖĞRETMEN 108.348,90 TL DİĞERLERİ 108.348,90 TL

DERS YÜKÜNDE ADALETSİZLİK

Ücretler arasındaki fark sadece maaşla sınırlı kalmadı; haftalık zorunlu ders yükümlülüklerinde eşit olmayan bir dağılım ortaya çıktı.

AKADEMİK UNVANLI PERSONEL (Prof., Doç., Dr. Öğr. Üyesi)

Asgari Ders Yükü: Haftada sadece 10 saat.

Ek Ders İmkanı: 10 saati aşan görevlerde haftalık 20 saate kadar ek ücret alabilecekler.

ÖĞRETMEN VE DİĞER PERSONEL

Asgari Ders Yükü: Haftada 15 saat (Akademisyenlerden %50 daha fazla).

Ek Ders İmkanı: 15 saati aşan görevlerde haftada en fazla 15 saate kadar ek ders ücreti ödenecek.

EK DERS HESABINDA "GÖSTERGE" FARKI

Fiilen girilen dersler için ödenecek ek ders ücretleri hesaplanırken de unvanlar belirleyici olacak. Memur aylık katsayısıyla çarpılacak olan gösterge rakamlarında profesörler 320 puanla zirvede yer alırken, "diğerleri" kategorisindeki eğitimciler 160 puanla (yarısı kadar) değerlendirilecek.

UNVANLARA GÖRE EK DERS GÖSTERGELERİ

PROFESÖR: 320

DOÇENT: 270

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ: 220

DİĞER PERSONEL: 160