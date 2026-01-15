Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 9 Ocak haftasında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ocak haftasına ait bilançosunu paylaştı. Veriler; brüt, net ve altın rezervlerinde eş zamanlı bir yükselişe işaret ediyor.

Yılın ilk verisi geldi: Merkez rezerv yaktı!

Toplam rezervlerin 196 milyar doları aşması makroekonomik istikrar adına "güçlü" bir sinyal gibi görünse de; dünya altın fiyatlarındaki rekor artışın körüklediği bu yükseliş, maalesef halkın mutfağındaki enflasyonu söndürmeye yetmiyor.

REZERVLERDE HAFTALIK DEĞİŞİM TABLOSU

Merkez Bankası'nın bir haftalık süreçte kasasına eklediği rakamlar, özellikle "swap hariç net rezerv" tarafındaki iyileşmeyle dikkat çekiyor:

Rezerv Kalemi 2 Ocak Haftası 9 Ocak Haftası Haftalık Fark Toplam Rezervler 189,1 Milyar $ 196,1 Milyar $ +7,0 Milyar $ Brüt Döviz Rezervleri 66,8 Milyar $ 71,6 Milyar $ +4,8 Milyar $ Altın Rezervleri 114,5 Milyar $ 116,7 Milyar $ +2,2 Milyar $ Net Uluslararası Rezervler 76,9 Milyar $ 82,9 Milyar $ +6,0 Milyar $ Swap Hariç Net Rezervler 62,6 Milyar $ 70,1 Milyar $ +7,5 Milyar $

REZERVLER NEDEN YÜKSELDİ?

Haftalık 7 milyar dolarlık bu sıçramanın arkasında iki temel dinamik yatıyor:

Dünyada ons altının 4.600 dolar seviyelerini test etmesi, TCMB’nin elindeki altın stokunun dolar karşılığını kendiliğinden 2,2 milyar dolar yukarı taşıdı.

Piyasa analistleri, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasadan yaklaşık 6 milyar dolarlık net döviz alımı yaptığını belirtiyor. Bu durum, döviz likiditesini güçlendirme stratejisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.