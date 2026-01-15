Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 9 Ocak haftasında arttı

Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 9 Ocak haftasında arttı
Yayınlanma:
Merkez Bankası yılın ikinci haftasına ait rezervleri açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ocak haftasına ait bilançosunu paylaştı. Veriler; brüt, net ve altın rezervlerinde eş zamanlı bir yükselişe işaret ediyor.

Yılın ilk verisi geldi: Merkez rezerv yaktı!Yılın ilk verisi geldi: Merkez rezerv yaktı!

Toplam rezervlerin 196 milyar doları aşması makroekonomik istikrar adına "güçlü" bir sinyal gibi görünse de; dünya altın fiyatlarındaki rekor artışın körüklediği bu yükseliş, maalesef halkın mutfağındaki enflasyonu söndürmeye yetmiyor.

REZERVLERDE HAFTALIK DEĞİŞİM TABLOSU

2024/06/06/merkez-bankasi-rezervleri-1136-milyar-dolara-yukseldi-iwsp.jpg

Merkez Bankası'nın bir haftalık süreçte kasasına eklediği rakamlar, özellikle "swap hariç net rezerv" tarafındaki iyileşmeyle dikkat çekiyor:

Rezerv Kalemi2 Ocak Haftası9 Ocak HaftasıHaftalık Fark
Toplam Rezervler189,1 Milyar $196,1 Milyar $+7,0 Milyar $
Brüt Döviz Rezervleri66,8 Milyar $71,6 Milyar $+4,8 Milyar $
Altın Rezervleri114,5 Milyar $116,7 Milyar $+2,2 Milyar $
Net Uluslararası Rezervler76,9 Milyar $82,9 Milyar $+6,0 Milyar $
Swap Hariç Net Rezervler62,6 Milyar $70,1 Milyar $+7,5 Milyar $

REZERVLER NEDEN YÜKSELDİ?

2021/11/12/merkez-bankasi-doviz-rezervi.jpg

Haftalık 7 milyar dolarlık bu sıçramanın arkasında iki temel dinamik yatıyor:

Dünyada ons altının 4.600 dolar seviyelerini test etmesi, TCMB’nin elindeki altın stokunun dolar karşılığını kendiliğinden 2,2 milyar dolar yukarı taşıdı.

Piyasa analistleri, Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta piyasadan yaklaşık 6 milyar dolarlık net döviz alımı yaptığını belirtiyor. Bu durum, döviz likiditesini güçlendirme stratejisinin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Ekonomi
Dünyanın iki dev bankasının karı tahminleri yerle bir etti
Dünyanın iki dev bankasının karı tahminleri yerle bir etti
Emekliler kendini zincire vurdu
Emekliler kendini zincire vurdu