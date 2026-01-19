Mercedes inşaat sektörüne el attı : Dubai'de neler inşa ettiklerine bakın!

Bu türden en iddialı projelerden biri şu anda Dubai'de geliştiriliyor; Mercedes, 13.000'den fazla dairenin yer aldığı devasa bir konut kompleksinin inşasına katılıyor. Bu proje, Mercedes-Benz Places | Binghatti City projesi olup, şehrin ikinci Mercedes konut projesi ve dünyada türünün sayılı örneklerinden biridir.

12 kule ve 13.000 daireden oluşan, şehir içinde bir şehir...

Mercedes-Benz Places | Binghatti City, "şehir içinde şehir" işlevi gören, ana planlı bir yerleşim alanı olarak tasarlandı. Proje yaklaşık 900.000 metrekarelik bir alanı kapsıyor ve 13.000'den fazla konut birimi içeren 12 kuleden oluşuyor.

Kompleksin merkez binası, basamaklı Vision Iconic kulesi olacak ve etrafı ortak bir mimari dille birleştirilmiş 11 dikdörtgen binayla çevrili olacak. Mercedes'e göre, tüm proje, markanın DNA'sını mimariye ve şehirciliğe aktaran Duyusal Saflık tasarım felsefesine göre şekillendirilmiştir.

Yatırımcılara göre, kulelerin her biri Mercedes'in konsept otomobillerinden birinin adını taşıyacak; bunlar arasında Vision One-Eleven, Vision Mercedes Simplex, Vision Mercedes-Maybach 6 ve Vision AVTR yer alıyor ve bu da markanın mirasını ve geleceğini sembolik olarak bir araya getiriyor.

LÜKS TESİSLER, YÜZME HAVUZLARI VE PARKLAR...

Dairelerin detayları henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, her bir konut biriminin Mercedes-Benz marka deneyimini geliştirmek için özenle tasarlanacağı söyleniyor. İç mekanlarda siyah ve gümüş renkler hakim olacak, ahşap ve deri gibi doğal malzemeler ve tanınabilir marka grafik öğeleri kullanılacak.

Açık alanlara da büyük önem verildi. Ortam, doğa ve yeniliğin buluştuğu, huzur ve zarafet dolu bir alan olarak tasarlandı. Kompleks, projenin yeşil omurgası olan Büyük Gezinti Yolu, Piknik Korusu Parkı, Çayır Köşkü ve etkinlikler için Crown Arena'yı içerecek. Ailelere özel önem verilerek, yüzme havuzları ve su eğlence parkları içeren Küçük Harikalar ve Su Keyfi bölgeleri planlandı.

Sakinler, son teknolojiye sahip spor salonlarına, yoga alanlarına, açık hava antrenman platformlarına ve koşu parkurlarına erişebilecekler. Ayrıca golf simülatörleri, tırmanma, eskrim, okçuluk, pilates, spinning stüdyoları, padel ve squash dahil olmak üzere 12 özel spor kulübü planlanıyor. Buna ek olarak, kompleks lüks bir otel seviyesinde e-spor salonu, özel sinema, büyük bir balo salonu ve konsiyerj hizmeti sunacak.

EN BÜYÜK MARKALI KONUT PROJESİ

Mercedes-Benz ve Binghatti Developers tarafından geliştirilen proje, münferit binalardan tam entegre planlı bir topluluğa doğru atılmış bir adımı temsil ediyor. Konut ve eğlence tesislerine ek olarak, proje aynı zamanda kompleks içindeki günlük ulaşımı kolaylaştıracak elektrikli araçlar ve mobil hizmetler için entegre bir altyapı da içeriyor.

Yatırımcılara göre, projenin amacı, tasarım, teknoloji, ulaşım ve ortak yaşamın benzersiz bir bütün içinde birleştiği, yüksek lüks seviyesinde tanınabilir bir kentsel ortam yaratmaktır. Mercedes-Benz Places | Binghatti City böylece bölgedeki en büyük markalı konut projelerinden biri olmakla kalmayıp, Mercedes'in otomotiv endüstrisi dışında yeni iş fırsatları aradığı yönün de açık bir göstergesi haline geliyor.