Memura zam kararı çıkacak mı? Hakem Kurulu toplandı

Memura zam pazarlığında karar verici konumda olan Hakem Kurulu üçüncü kez toplandı. Kurulun zam kararını 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklaması gerekiyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun memur maaşlarına yapılacak zam konusunda üçüncü kez toplandı.

Dün gerçekleşen ikinci toplantıdan herhangi bir karar çıkmazken gözler, bugünkü üçüncü toplantıya çevrildi.

6,5 MİLYON KİŞİ KARARI BEKLİYOR

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, kuruldan çıkacak nihai kararı merakla bekliyor.

Dün yapılan ikinci toplantıya Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlık yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen heyetleri de toplantıya katıldı.

SON GÜN ÇARŞAMBA

Dün yapılan ve yaklaşık bir buçuk saat süren ikinci oturumda, maaş zammı teklifi masaya getirilmedi. Sendika temsilcileri ise toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini ayrıntılı şekilde anlattı. Heyet üyeleri, bir sonraki toplantıya zam teklifinin sunulmasını talep etti.

Kamu Hakem Kurulu'nun bugün başlayan üçüncü toplantısında zam kararı çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor. Sürecin son kararı ise en geç 27 Ağustos Çarşamba gününe kadar açıklanmak zorunda.

TARAFLARIN ZAM TEKLİFLERİ

Hükümet, son teklifinde taban aylığa 1.000 TL iyileştirme yapılmasını önerdi. Ayrıca 2026 yılı için yüzde 11 + 7; 2027 yılı için ise yüzde 4 + 4 oranında zam önerisi sundu.

Buna karşılık Memur-Sen, 2026 için yüzde 88; 2027 yılı için ise yüzde 46 oranında maaş artışı talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yürütülen toplu sözleşme müzakereleri kapsamında hizmet kollarına ilişkin elde edilen kazanımları kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, kamu görevlilerinin hak ve çıkarlarının korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı.

