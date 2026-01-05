Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in yıllık yüzde 30,89 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarını dezenflasyonun başarısı olarak niteledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 30,89 olurken, gıda enflasyonu yüzde 28,31 seviyesinde açıklandı. On iki aylık ortalamalar temel alındığında ise enflasyon oranının yüzde 34,88 olarak gerçekleştiği bildirildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEZENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu verileri değerlendirirken enflasyonun bir önceki yıla göre 13,5 puan azaldığını söyledi. Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 17,7'ye gerilediğini, dezenflasyon sürecinin genele yayıldığını belirtti. Gıda enflasyonundaki yüzde 28,3'lük düzeyi ise zirai don ve kuraklık kaynaklı tarımsal üretim daralmasına dayandırdı.

HİZMETLER ENFLASYONUNDA YÜZDE 44 SEVİYESİ

Kira ve eğitim gibi kalemleri içeren hizmet gruplarındaki gerileme olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olarak gerçekleştiğini kaydetti. 2026 yılı için sıkı para politikası ve mali disiplinin süreceğini vurgulayan Şimşek, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek’in sunduğu tablo, makro ekonomik hedefler açısından bir iyileşme gibi görünse de milyonlarca ücretli çalışan ve emekli için durum fazlasıyla "kötü". Şimşek'in 21,7 puan düştüğünü vurguladığı hizmetler enflasyonu yüzde 44 seviyesinde kalarak resmi yıllık enflasyonun (yüzde 30,89) çok üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu durum, halkın en büyük gider kalemi olan kira ve eğitim maliyetlerinin genel fiyat artışlarından çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan yüzde 34,88’lik enflasyon oranı, tüketicilerin yıl boyunca maruz kaldığı gerçek maliyet baskısının, yıl sonu için açıklanan yüzde 30,9’luk rakamdan daha ağır olduğunu gösteriyor. Tarımsal daralma gerekçesiyle gıdada kabul edilen yüzde 28,3’lük artış ise temel beslenme hakkının dahi enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığını belgeliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Ekonomi
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Şarj endişesine son: Elektrikli araçlarda yeni pil menzili ikiye katlıyor
Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!
Enflasyon asgari ücret zammını anında yok etti!
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!
Borsa İstanbul'da tarihi rekor!