Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı yüzde 30,89 olurken, gıda enflasyonu yüzde 28,31 seviyesinde açıklandı. On iki aylık ortalamalar temel alındığında ise enflasyon oranının yüzde 34,88 olarak gerçekleştiği bildirildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DEZENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu verileri değerlendirirken enflasyonun bir önceki yıla göre 13,5 puan azaldığını söyledi. Şimşek, temel mallarda yıllık enflasyonun yüzde 17,7'ye gerilediğini, dezenflasyon sürecinin genele yayıldığını belirtti. Gıda enflasyonundaki yüzde 28,3'lük düzeyi ise zirai don ve kuraklık kaynaklı tarımsal üretim daralmasına dayandırdı.

HİZMETLER ENFLASYONUNDA YÜZDE 44 SEVİYESİ

Kira ve eğitim gibi kalemleri içeren hizmet gruplarındaki gerileme olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yıllık hizmetler enflasyonunun 21,7 puan düşerek yüzde 44 olarak gerçekleştiğini kaydetti. 2026 yılı için sıkı para politikası ve mali disiplinin süreceğini vurgulayan Şimşek, "Nihai hedefimiz olan fiyat istikrarı sağlanana kadar programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

2025 yıl sonu enflasyonu bir önceki yıla göre 13,5 puan azalarak yüzde 30,9 gerçekleşti ve dezenflasyon genele yayıldı.



Yıllık enflasyon temel mallarda yüzde 17,7, zirai don ve kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki daralmaya rağmen gıdada yüzde 28,3 oldu. Kira ve eğitim başta… pic.twitter.com/HGJJOcOar7 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) January 5, 2026

Bakan Şimşek’in sunduğu tablo, makro ekonomik hedefler açısından bir iyileşme gibi görünse de milyonlarca ücretli çalışan ve emekli için durum fazlasıyla "kötü". Şimşek'in 21,7 puan düştüğünü vurguladığı hizmetler enflasyonu yüzde 44 seviyesinde kalarak resmi yıllık enflasyonun (yüzde 30,89) çok üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu durum, halkın en büyük gider kalemi olan kira ve eğitim maliyetlerinin genel fiyat artışlarından çok daha hızlı yükseldiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan yüzde 34,88’lik enflasyon oranı, tüketicilerin yıl boyunca maruz kaldığı gerçek maliyet baskısının, yıl sonu için açıklanan yüzde 30,9’luk rakamdan daha ağır olduğunu gösteriyor. Tarımsal daralma gerekçesiyle gıdada kabul edilen yüzde 28,3’lük artış ise temel beslenme hakkının dahi enflasyon hedeflerinin gerisinde kaldığını belgeliyor.