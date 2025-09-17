Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ATA Çiftliği’nde (BAKAP) mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen silajlık mısırın hasadına başladı.

Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yetiştirilen silajlık mısır, hasadın ardından hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacak.

MANSUR YAVAŞ 2.5 MİLYAR YATIRMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yılın başında 2024 yılına ait faaliyet raporunu kamuoyuyla paylaşmış kırsal destek programlarıyla üreticinin yanında olduklarını belirten Başkan Mansur Yavaş, çiftçiye destek için yapılan yatırımı açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl sağlanan desteğin detaylarını sosyal medyasından veren Yavaş, "Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz! Türkiye’nin en kapsamlı kırsal destekleriyle üreticimizin yanındayız. Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 2,5 milyar liralık destek sağladık" demişti.

Başkentli üreticiler için bu yıl da destek sağlanırken Silajlık Mısır Tohumu Desteği programı kapsamında çiftçilere %50 hibe, %50 çiftçi katkı payı ile tohum desteği sağlandı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin maliyet yükünü hafifletmeyi amaçlayan destek programı, yem ihtiyacının karşılanmasında kritik öneme sahip olan silajlık mısır üretimini artırmayı hedefliyordu.

ANKARALI ÜRETİCİ KARŞILIĞINI ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ATA Çiftliği’nde mayıs ayında ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı.

Üretimden depolamaya kadar titizlikle yürütülen süreçte; belediye ekipleri tarafından modern makine ve ekipmanlarla arazide biçimi yapılan mısırlar, paketleme alanında özel bir paketlemeyle olgunlaşma süreci için istiflenip depolanıyor.

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, hasada ilişkin şu bilgileri verdi:

“İHTİYAÇ SAHİBİ KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE İLETİYORUZ”

“ATA Çiftliği’nde 2024-2025 üretim sezonu sonunda elde ettiğimiz kaba yemle ilgili mısır silajı hasadında bulunuyoruz. Mısır silajı özellikle nişasta bakımından yoğun bir enerji içeriği sağladığı için kaba yem konusunda önemli bir yemdir. Gerek süt inekçiliği gerekse besi hayvanlarında kullanılıyor.

Kendi imkanlarımızla, kendi tohumumuz ve arkadaşlarımızla ektiğimiz ürün, yaklaşık 120 gün sonra hasada gelmiş durumdadır. Mısır sapı koçanları ve yapraklarıyla biçilerek doğranıp, silajlık paketleme ünitelerimize getiriliyor. Burada paketlendikten sonra 500 kiloluk paketler halinde kendi depolarımızda biriktiriliyor ve ihtiyaç sahibi küçük aile işletmelerine bunu iletiyoruz.

“BOŞ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR, SÜT VERİMİ ARTIYOR”

Kaba yem konusunda oldukça önemli olan mısır silajını ekemeyen, ulaşamayan, su sorunu yaşayan çiftçilerimize önemli bir gelir kaynağı olmaktadır, maliyet girdilerini azaltıyoruz. Ürettiğimiz mısır silajlarını bu sene de sonbahar ayının son dönemlerinde dağıtmayı düşünüyoruz.

Daha önce kadın aile işletmesi olan çiftçilerimize, genç çiftçilerimize, 60 yaşın üzerindeki çiftçilerimize çeşitli kıstaslar koyarak dağıtmıştık. Burada bütün amacımız arazilerimizin boş kalmaması, arazilerimizi ekerek mısır silajını üreticimizle tanıştırmak ve süt verimine katkı sağlamak istiyoruz.”

