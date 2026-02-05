Louis Vuitton’un tasarımı minik kamyoneti sürmek için değil şaşırmak için: Fiyatı dairenizden daha yüksek!

Yayınlanma:
Çoğu moda evi otomotiv dünyasıyla iş birlikleri, sınırlı sayıda üretilen ürünler veya lüks aksesuarlar aracılığıyla bağlantı kurarken, Louis Vuitton tamamen farklı bir yol izledi. En yeni tasarımları bir arabaya benziyor, ancak aslında 1920'lerin bir teslimat kamyonu şeklinde bir masa saati. Bu yeni tasarım, daire fiyatıda!

Son tasarımları bir otomobile benziyor ve kaportanın altında sürüş için değil, ciddi mekanik aksamlar gizli...

f-38302075-640.jpg

Louis Vuitton Kamyonet

Camionnette Edition Limitée olarak adlandırılan bu mekanik masa saati, La Fabrique du Temps Louis Vuitton atölyesi bünyesinde, İsviçreli L'Epée 1839 ustalarıyla iş birliği içinde geliştirilmiştir. Şekli, eski Avrupa teslimat kamyonetlerini anımsatmakta olup, bir zamanlar Fransa genelinde Louis Vuitton bavullarını taşıyan ve aynı zamanda hareketli reklam panoları olarak da hizmet veren B10 gibi çağdaş Citroën modellerine çok benzemektedir.

38302072.jpg

Louis Vuitton Kamyonet

Ancak, fiyat söz konusu olduğunda romantizm, tarih ve gelenek hızla arka plana düşüyor. Camionnette Edition Limitée'nin fiyatı 650.000 euro ve sadece 15 adet üretilecek. Bu fiyata, yaklaşık 7 kilogram ağırlığında, altın kaplama gövdeye ve toplam 41,44 karat ağırlığında 1.695 elmasla elle işlenmiş bir masa saati elde ediyorsunuz. Elmaslar ızgarayı, farları ve tavanın kenarlarını kaplarken, arka lambalar kırmızı ve turuncu safirlerle yorumlanıyor. Parçanın tacı 0,51 karatlık bir LV Monogram elmas.

Altın ve elmasların altında ciddi bir mekanik yatıyor. Zaman, iki dönen silindir aracılığıyla gösterilirken, denge çarkı kabinde görülebiliyor ve elle kurmalı Calibre MV.7417/101 mekanizmasının çalışma prensibini ortaya koyuyor. Tek bir kurmayla saat tam sekiz gün çalışıyor. Altın kaplama çelikten yapılmış kurma anahtarı, eski bir kontak anahtarına benziyor ve arka kargo bölümünde minyatür bir Louis Vuitton bavulunda saklanıyor.

38302069.jpg

Louis Vuitton Kamyonet

650.000 euroyu bir masa saati için fazla bulanlar için, Camionnette'in "daha mütevazı" bir versiyonu da mevcut. Aynı mekanik felsefeyi koruyor, ancak değerli metaller ve taşlar içermiyor ve fiyatı 68.000 euro. Hala yüksek bir fiyat ancak en azından pahalı gayrimenkul değil, lüks saatler kategorisinde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

