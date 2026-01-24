Lor peynir fiyatında Tiktok etkisi!

İngiltere’nin en büyük perakende zincirlerinden biri olan Tesco, son iki yıllık süreçte lor peyniri talebinde yüzde 200’lük devasa bir artış kaydedildiğini duyurdu. Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayılan "yüksek proteinli beslenme" rüzgarı, bu mütevazı süt ürününü tüketim rekorlarına taşıdı.

Ancak bu popülerlik, üreticilerin kapasite sınırlarını zorlarken, raflardaki ürünlerin niteliğini ve fiyat dengesini de değiştirmeye başladı.

SOSYAL MEDYA AKIMLARI RAFLARI BOŞALTTI

Artan ilginin temel kaynağı olarak TikTok'ta paylaşılan sağlık ve fitness odaklı tarifler gösteriliyor.

Gıda influencer’ları tarafından üretilen yaratıcı içerikler, protein alımını artırmak isteyen milyonlarca tüketici tarafından hızla benimsendi.

İngiltere genelinde tüketim miktarları tarihi zirveleri görürken, imalatçıların bu ani talebi karşılamakta güçlük çektiği ifade ediliyor.

LOR PEYNİRİ ARTIK SADECE KAHVALTILIK DEĞİL

Geçmişte sadece fırın patates yanına garnitür olarak eklenen bu ürün, yeni tariflerle kullanım alanını genişletti. Lor peyniri artık dondurmalardan cheesecake gibi tatlılara, omlet ve pankeklerden lazanyada kullanılan ricotta peynirinin alternatifine kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Meyve ve kuruyemişle hazırlanan "sağlıklı kaseler" (bowls) de bu popülerlikte önemli pay sahibi.

DEV ŞİRKETLERİN PROTEİN MESAİSİ

Tesco, tırmanan talebi ticari bir fırsata dönüştürmek amacıyla İskoç tedarikçi Graham’s The Family Dairy ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Bu kapsamda "yüksek proteinli" olduğu vurgulanan yeni lor peyniri çeşitleri raflara eklenirken, ABD merkezli krem peynir markası Philadelphia ile de özel ürün ortaklıkları kuruldu.

SÜT SEKTÖRÜNDE LOR DEVRİMİ

İskoç üretici Graham’s The Family Dairy, talebin iki katına çıkmasıyla yaklaşık 2 milyon kilogram ek satış gerçekleştirdi.

Firma, üretim kapasitesini yıl başında yüzde 50 oranında artırmayı planladığını açıkladı.

Şirket yetkilileri, lor peyniri satışlarının artık geleneksel süt satışlarını geride bıraktığını ve ürünlerin Körfez ülkeleri ile Hong Kong’a ihraç edilmeye başlandığını vurguladı.