Lojman çıkan memur yaşadı! Sadece 2 bin liracık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında kamu lojmanlarının yeni kira bedelleri belirlendi. Sadece kamu personellerinin yararlandığı lojman kiralarına yeniden değerleme oranında zam yapıldı. Söz konusu zam Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranında zam yapılmasının ardından belirlenen yeni kira bedellerine ek olarak da aylık her metrekare için kapıcı, kaloriferci ya da her ikisinin de kurumlar tarafından karşılandığı konutlardan metrekare başına 2.46 kuruş ilave kira ücreti alınacak.

100 METREKARE EVE 2 BİN LİRA KİRA

Yeniden değerleme oranında yapılan zam oranı yüzde 25.49 seviyesinde. Bu da bir memurun kaloriferli bir lojmanda 100 metrekare için toplamda 2 bin 97 lira kira ödeyeceği anlamına geliyor.

YENİ METREKARE BAŞINA KİRA TARİFELERİ

Kerpiç ve Ahşap Konutlar: Metrekare kira bedeli 8,15 TL'den 10,23 TL'ye yükseldi.

Kalorifersiz Konutlar: Metrekare kira bedeli 12,74 TL'den 15,99 TL'ye yükseldi.

Kaloriferli Konutlar: Metrekare kira bedeli 16,71 TL'den 20,97 TL'ye yükseldi.

Bu lojmanlarda elektrik ve su bedelleri kurum tarafından yapılan gerçek giderler de dikkate alınarak dairelerde oturan memurlardan tahsil edilecek.

Bununla beraber sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,66 TL/m²,

Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,04 TL/m²,

Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 8,68 TL/m²,

Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 2,17 TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilecek.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Belirlenen yeni fiyatlar kamu çalışanlarının maaş günü olan 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İSTANBUL'DA KİRA FİYATLARI CEP YAKIYOR

Ekonominin de bozulması ile tavan yapan kira fiyatları özellikle büyük kentlere barınmayı her geçen gün daha da zorlaştıran unsurlardan birisi. Hükümetin aldığı tavan zam uygulamasının toplumda pek de uygulanabilir olmaması nedeni ile davalık olan kiracı ile ev sahipleri arasında zaman zaman ölümle sonuçlanan tartışmalar da çıkıyor. 2024 yılında İstanbul'da ortalama kira 25 bin TL seviyesindeyken, 2025 yılında İstanbul’da ortalama kira bedeli 33 bin liranın üzerine çıktı.