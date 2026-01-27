Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi

27 Ocak 2026 itibarıyla turizm pazarında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, vergi ödemeden ve denetimden muaf bir şekilde faaliyet gösteren küresel devlerin, yerli seyahat acentalarının haklarını gasbettiğini savunarak yargıya gitti.

HEDEFTEKİ 10 DEV: ERİŞİM ENGELİ İSTENEN PORTALLAR

TÜRSAB'ın "haksız rekabet" ve "kayıt dışı faaliyet" gerekçesiyle dava açtığı platformların tam listesi açıklandı. Tatil planı yapan vatandaşların yakından tanıdığı o siteler şunlar:



No Portal Adı Faaliyet Alanı 1 AIRBNB Konaklama ve Rezervasyon 2 EXPEDIA Uçak, Otel ve Tatil Paketi 3 GETYOURGUIDE Tur ve Aktivite Pazarlama 4 VIATOR Tur ve Etkinlik Rezervasyonu 5 ISANGO Tur ve Aktivite Portalı 6 TOURSBYLOCALS Yerel Rehber ve Tur Hizmetleri 7 AGODA Otel ve Konaklama Rezervasyonu 8 TRIP.COM Küresel Seyahat Hizmetleri 9 HOTELS.COM Konaklama ve Rezervasyon 10 MUSEMENT Müze ve Aktivite Bileti

TÜRSAB’IN SUÇLAMALARI: "VERGİSİZ VE DENETİMSİZ"

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, bu portalların 1618 Sayılı Kanun’u ihlal ettiği vurgulanarak şu noktalara dikkat çekildi:

"Türkiye’de satış, pazarlama ve rezervasyon hizmetlerini yürütme yetkisi sadece TÜRSAB üyesi acentalara aittir. Bu portallar, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ancak herhangi bir mağduriyette hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Devlet denetiminden muaf, belgesiz ve vergisiz bu yapılar, acentalarımıza karşı ağır bir haksız rekabet fiili işlemektedir."

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açılan davanın sadece acenta haklarını değil, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini de önlemeyi amaçladığı belirtildi. Yurt dışı merkezli bu siteler üzerinden yapılan rezervasyonlarda yaşanacak iptal veya iade sorunlarında, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sorumlu tutulacak bir muhatap bulunamaması, hukuki mücadelenin ana dayanaklarından biri olarak gösteriliyor.