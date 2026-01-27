Listeyi gören şaştı kaldı! 10 turizm sitesinin engellenmesi istendi

TÜRSAB, kayıt dışı faaliyet gösterdikleri ve haksız rekabet yarattıkları gerekçesiyle aralarında Airbnb ve Expedia gibi devlerin de bulunduğu 10 seyahat portalına karşı hukuk mücadelesi başlattı. Mahkemeden bu sitelere erişim engeli getirilmesi talep ediliyor.

27 Ocak 2026 itibarıyla turizm pazarında dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye'de herhangi bir şirket kuruluşu gerçekleştirmeden, vergi ödemeden ve denetimden muaf bir şekilde faaliyet gösteren küresel devlerin, yerli seyahat acentalarının haklarını gasbettiğini savunarak yargıya gitti.

HEDEFTEKİ 10 DEV: ERİŞİM ENGELİ İSTENEN PORTALLAR

2024/05/29/seyahat4.webp

TÜRSAB'ın "haksız rekabet" ve "kayıt dışı faaliyet" gerekçesiyle dava açtığı platformların tam listesi açıklandı. Tatil planı yapan vatandaşların yakından tanıdığı o siteler şunlar:

NoPortal AdıFaaliyet Alanı
1AIRBNBKonaklama ve Rezervasyon
2EXPEDIAUçak, Otel ve Tatil Paketi
3GETYOURGUIDETur ve Aktivite Pazarlama
4VIATORTur ve Etkinlik Rezervasyonu
5ISANGOTur ve Aktivite Portalı
6TOURSBYLOCALSYerel Rehber ve Tur Hizmetleri
7AGODAOtel ve Konaklama Rezervasyonu
8TRIP.COMKüresel Seyahat Hizmetleri
9HOTELS.COMKonaklama ve Rezervasyon
10MUSEMENTMüze ve Aktivite Bileti

TÜRSAB’IN SUÇLAMALARI: "VERGİSİZ VE DENETİMSİZ"

TÜRSAB tarafından yapılan açıklamada, bu portalların 1618 Sayılı Kanun’u ihlal ettiği vurgulanarak şu noktalara dikkat çekildi:

"Türkiye’de satış, pazarlama ve rezervasyon hizmetlerini yürütme yetkisi sadece TÜRSAB üyesi acentalara aittir. Bu portallar, tüketicilere kolaylık sağladığı aldatmacasıyla pazarı kontrol etmekte ancak herhangi bir mağduriyette hukuki muhatap dahi bulundurmamaktadır. Devlet denetiminden muaf, belgesiz ve vergisiz bu yapılar, acentalarımıza karşı ağır bir haksız rekabet fiili işlemektedir."

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

2023/05/10/seyahat.jpg

Açılan davanın sadece acenta haklarını değil, aynı zamanda tüketici mağduriyetlerini de önlemeyi amaçladığı belirtildi. Yurt dışı merkezli bu siteler üzerinden yapılan rezervasyonlarda yaşanacak iptal veya iade sorunlarında, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre sorumlu tutulacak bir muhatap bulunamaması, hukuki mücadelenin ana dayanaklarından biri olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

