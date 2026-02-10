Kuver yerine "gizli zam" yapanı bulan bunları yapacak

Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle kuver, masa ve servis ücretleri 31 Ocak itibarıyla yasaklandı. Ancak bazı işletmelerin bu bedelleri fiyatlara yansıtarak “gizli zam” yaptığı iddiaları, hem denetimleri hem de yeni bahşiş uygulamalarını gündeme taşıdı.

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde gizli zam yaptığı tespit edilen Michelin yıldızlı bir işletmeye yaklaşık 2 milyon TL ceza uygulanacağı açıklanırken TÜKONFED'den vatandaşlara çağrı yapıldı.

KUVER YERİNE "GİZLİ ZAM" YAPANI BULAN BUNLARI YAPACAK

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, sıkı denetimlerin sürdüğünü ancak her restorana sürekli denetçi görevlendirilmesinin mümkün olmadığını belirterek bu noktada tüketiciye de sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Ağaoğlu, yasaya rağmen hâlâ “ekstra” ücret talep eden ya da servis bedelini menü fiyatlarına yüzde 10-15 oranında yansıtarak “gizli” zam yapan işletmelerle karşılaşılması halinde izlenebilecek yolları sıraladı.

Buna göre, tüketiciler ellerindeki fiş veya faturayla ya da önceki fiyat listesi görüntüsünü yeni liste ya da fişle birlikte ekleyerek CİMER’e, “Haksız Fiyat Artışı” uygulamalarına veya Reklam Kurulu’na şikâyette bulunabiliyor. Bu başvuruların ardından Bakanlığın ilgili işletmelere gerekli idari yaptırımları uyguladığı belirtildi.

Ağaoğlu ayrıca, Tüketici Hakem Heyetlerine doğrudan başvuru yapılarak ödenen fazla ücretlerin geri alınmasının da mümkün olduğunu vurguladı. Ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat uygulamalarına karşı da aynı şikâyet yollarının kullanılabileceğini ifade eden Ağaoğlu, zincir marketlerde sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışların kabul edilemez olduğunu söyledi.