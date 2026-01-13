Kritik ABD enflasyonu açıklandı: Altın ve gümüş rekor kırdı

ABD'nin kritik enflasyon verisi belli oldu. Enflasyon beklentilere paralel gelirken veri sonrası altın ve gümüşte yükseliş dikkat çekti.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, dünya piyasalarının kilitlendiği aralık ayı tüketici fiyat verilerini paylaştı.

Paylaşılan rakamlara göre, ABD’de tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 0,3 oranında bir artış gösterdi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 2,7 olarak kaydedilirken, bu veri bir önceki ayın rakamlarıyla ve piyasa beklentileriyle tam uyum sağladı.

ABD’DE ENFLASYONUN RENGİ BELLİ OLDU

Aralık ayı istatistiklerine göre, gıda ve enerji kalemlerinin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti. Enerji fiyatlarında yüzde 0,3’lük kısıtlı bir yükseliş yaşanırken, gıda fiyatlarındaki yüzde 0,7’lik artış dikkat çekti. Ekonomi yönetimi ve analistler, enflasyonun beklentiler dahilinde kalmasının ABD Merkez Bankası’nın (Fed) manevra alanını koruduğunu belirtse de fiyat artış hızının sönümlenmediği görülüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVELER

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emtia piyasalarında adeta fırtına koptu. "Güvenli liman" talebiyle hızla tırmanan ons altın, 4 bin 614 dolar seviyesine kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Veri sonrası sınırlı bir dengelenme yaşayan altın, 4 bin 606 dolar seviyelerinden işlem görmeyi sürdürüyor. Benzer bir ralli gümüş piyasasında da yaşandı; ons gümüş 87,51 doları görerek tarihi bir rekor kırdı. Gümüş, yüzde 2,47’lik bir değer kazancıyla 87,26 dolar bandında dengelendi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

