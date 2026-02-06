Kriptoda ne oluyor? Bitcoin daha düşecek mi? Düşüşün 3 nedeni!

Kripto para piyasası, Şubat ayına tarihi bir sarsıntıyla başladı. Kriptonun en büyük parası Bitcoin, Ekim 2025’teki 126 bin dolarlık zirvesinden bu yana değerinin %40’ından fazlasını kaybetti.

Bitcoin'deki bu sert geri çekilme, kripto paraların "güvenli liman" veya "dijital altın" olduğu yönündeki tezi ciddi şekilde yaraladı.

Kripto piyasasında deprem: Bitcoin’de sert düşüş

Bitcoin, 60 bin dolar sınırına kadar gerileyerek yatırımcısını panikletti. Özellikle 100 bin doların üzerindeki zirve fiyatlardan alım yapan milyonlarca küçük yatırımcı, birikimlerinin neredeyse yarısının erimesine tanıklık ediyor.

UZMANLARDAN 3 KRİTİK UYARI: DÜŞÜŞÜN PERDE ARKASI

Analistler ve finans devleri, Bitcoin’deki bu "erimeyi" üç temel nedene bağlıyor:

1. Şahin Fed Sinyalleri ve Kevin Warsh Etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ı aday göstermesi piyasalarda deprem etkisi yarattı. Yüksek reel faiz oranlarını ve Fed bilançosunun küçültülmesini savunan Warsh’ın gelişi, riskli varlıklardan kaçışı hızlandırdı.

Kriptoda kırmızı alarm: Bitcoin ve ethereum çakıldı

2. Rekor ETF Çıkışları ve Likidite Daralması

Kurumsal ilginin azaldığının en somut kanıtı spot Bitcoin ETF’lerinden (borsada işlem gören fonlar) gelen veriler oldu.

Ocak Ayı: 3 milyar dolardan fazla çıkış yaşandı.

Aralık Ayı: Yaklaşık 2 milyar dolarlık nakit çıkışı görüldü.

Kasım Ayı: 7 milyar dolarlık kurumsal fon piyasadan çekildi.

3. Duraklayan Regülasyon ve CLARITY Yasası

ABD Kongresi’nde bekleyen "Dijital Varlık Piyasası CLARITY Yasası"ndaki belirsizlik, yatırımcı güvenini sarsmaya devam ediyor.

Düzenleyici çerçevedeki bu tıkanıklık, piyasadaki oynaklığı (volatilite) 2025 sonu seviyelerine geri taşıdı.

'DİJİTAL ALTIN' KORELASYONU KOPTU

Deutsche Bank analistlerine göre Bitcoin, artık geleneksel piyasa ilişkilerinden kopmuş durumda.

Geçtiğimiz yıl altın fiyatları yükselirken Bitcoin’in 2025’i düşüşle kapatması, varlığın "dijital altın" gibi davranmadığını kanıtladı. Ayrıca, ABD hisse senedi endeksleri ile olan korelasyonun zayıflaması, Bitcoin’i spekülatif ataklara karşı daha savunmasız hale getirdi.

PİYASADA 'AŞIRI KORKU' HAKİM

Piyasa duyarlılığını ölçen Korku ve Açgözlülük Endeksi, "aşırı korku" bölgesi olan 15 seviyesine, bazı verilere göre ise 5 seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin’in psikolojik destek seviyelerinin altına inmesiyle, 3.5 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon sadece iki saat içinde tasfiye oldu.

Tüketici anketleri, ABD’deki kripto kullanım oranının %17’den %12’ye düştüğünü ortaya koyuyor.