Kozmetik devlerine soruşturma!

Yayınlanma:
Rekabet Kurulu "fiyat sabitleme" ve "internet satışlarını engelleme" şüphesiyle 3 kozmetik şirketine yönelik düğmeye bastı. Şirketler hakkında soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurulu, kozmetik ve dermokozmetik sektörünün önemli oyuncuları hakkında yürütülen ön araştırmayı tamamlayarak resmi soruşturma sürecini başlattı.

Kurul, elde edilen bilgi ve belgeleri "ciddi ve yeterli" bularak bir ekonomik bütünlük oluşturan üç şirketi incelemeye ald.

SORUŞTURMA KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLER

2023/09/12/kozmetik.jpg

Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ (Piyasada özellikle Celenes by Sweden markasıyla tanınır)

Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İDDİALAR NE ANLAMA GELİYOR?

Kurulun soruşturma açmasına neden olan iki temel iddia, doğrudan tüketicinin cebini etkiliyor:

Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi (RPM)

Şirketlerin, ürünlerini satan eczane, kozmetik market veya parfümerilere "bu ürünü şu fiyattan aşağıya satamazsın" diyerek asgari bir fiyat dayatmasına deniyor. Bu durum, mağazalar arasındaki fiyat rekabetini yok ederek fiyatların suni olarak yüksek kalmasına neden oluyor.

İnternet Satışlarının Kısıtlanması

Tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürün bulabildiği e-ticaret platformlarındaki (Trendyol, Hepsiburada vb.) satışların engellenmesi veya sınırlandırılması anlamına geliyor. Bu, tüketicinin en ucuz kanala erişimini kısıtlar.

KOZMETİK SEKTÖRÜ DAHA ÖNCE DE RADARDAYDI

2024/02/23/yildiz-kimya-kozmetik1.jpg

Rekabet Kurumu, son birkaç yıldır kozmetik sektöründeki bu "fiyat birliği" çabalarına karşı oldukça sert bir tutum sergiliyor. Hatırlanacağı üzere daha önce L'Oreal, Elca, Rebul ve Oriflame gibi dev markalar da benzer ihlaller nedeniyle milyonlarca liralık idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

