Kemerde delik kalmadı ama Şimşek umut dağıttı: 2026'da pahalılık bitiyor

Yüksek enflasyon karşısında alım güvü her geçen gün eriyen milyonlar hayat pahalılığı altında ezilen vatandaşın gözü kulağı ekonomi yönetimindeyken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten iddialı bir çıkış geldi.

Batman yolculuğunda Sabah'a konuşan Şimşek, "kemer sıkma" döneminin meyvelerinin 2026'da toplanacağını iddia etti. Bakan, enflasyonun yüzde 20'nin altına gerileyeceğini ve özellikle sabit gelirlilerin alım gücünün artacağını savundu.

"PAHALILIK DAHA AZ HİSSEDİLECEK"

Ekonomi programının ilk somut sonuçlarının 2026'da görüleceğini söyleyen Şimşek, enflasyonun dizginleneceğini iddia etti.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"2026 pahalılığın daha az hissedileceği ve enflasyonun yüzde 20'nin altına düşeceği bir yıl olacak. Özellikle dar ve sabit gelirli insanlarımızın güçleneceği bir yıl olacak."

Bakan ayrıca, deprem bölgesindeki inşaatların tamamlanmasıyla bütçe disiplininin pekişeceğini ve finansal istikrara dair endişelerin ortadan kalkacağını belirtti.

ŞİMŞEK'İN EKONOMİDEKİ UMUDU 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE

Şimşek'in gündeminde "Terörsüz Türkiye" süreci ve bunun ekonomiye yansımaları da vardı. Terörle mücadeleye harcanan devasa bütçeye dikkat çeken Şimşek, "47 yılda iki trilyon dolar, terörle mücadeleye harcandı" diyerek, kaynakların artık kalkınmaya kanalize edileceğini vurguladı.

YATIRIMIN YÖNÜ MÜ DEĞİŞİYOR?

Bölgeye bugüne kadar verilen teşviklere rağmen terör nedeniyle özel sektörün yatırım yapmaktan çekindiğini hatırlatan Şimşek, güvenlik endişesinin bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye'nin yeni "büyüme motoru" olacağını söyledi.

Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "En genç nüfus, verimli topraklar, elverişli iklim... Güvenlik endişesi olmayınca dünyanın dört köşesinden yatırımcı gelecek. Doğu, Güneydoğu, Türkiye'nin yeni imalat, sanayi merkezi olacak."