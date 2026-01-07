Kargoyla dua yolladı kilo kilo altın aldı!

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, "medyum" ve "üfürükçü" maskesi altında Türkiye’nin dört bir yanındaki insanları ağına düşüren bir dolandırıcılık sistemiyle ilgili iddianamesini tamamladı.

Erzurum'da Serdar Ç. isimli şüphelinin, kargo aracılığıyla dua diye gönderdiği kağıt parçaları karşılığında milyonlarca lira topladığı ve bu paralarla altın aldığı belirlendi. Geçen yılın Nisan ayında yapılan şikayet sonrası yakalanan Serdar Ç.'nin kargoyla dua yolladığı, gelen parayla da kilo kilo altın aldığı ortaya çıktı.

DİNİ DUYGULAR SERVETE DÖNÜŞTÜ

Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar üzerine başlatılan teknik takip, dehşete düşüren rakamları ortaya koydu.

Serdar Ç.’nin banka hesapları incelendiğinde, sadece 10 aylık bir dönemde 204 kişiden toplamda 2 milyon 939 bin 157 lira ve 5 bin 100 Euro para girişi saptandı. Para transferlerinin açıklamalarında ise halkın en saf duygularını yansıtan "zekat, fitre, kurban bedeli, şifa, hocam teşekkür ederiz" gibi ifadelerin yer alması dikkat çekti.

ALTINLA İZ KAYBETTİRME VE EMLAK ZENGİNLİĞİ

İddianameye göre şüpheli, elde ettiği kara parayı finansal sistemde gizlemek için ilginç bir yöntem izledi. Gelen paraların 2 milyon 383 bin 335 liralık kısmıyla sürekli altın alımı yapıldığı, bu sayede paranın dijital izinin silinmeye çalışıldığı tespit edildi. Ancak buna rağmen sanığın ve eşinin üzerine kayıtlı 13 taşınmaz mülk ve 2 lüks araç bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 74 bin 700 nakit para ile yaklaşık 428 gram altın takı ele geçirildi.

KARGOYLA 'MANEVİ' MANİPÜLASYON

Sanığın, dolandırıcılık eylemini "hoca" kimliği altında kurumsallaştırdığı ve halkı manipüle etmek için kargo yöntemini kullandığı kaydedildi.

Şüphelinin, kendisine ulaşan kişilere "ayet ve dua" yazdığı kağıtları gönderdiği, bunların suya karıştırılıp içilmesi veya eve asılması durumunda sorunların çözüleceği telkininde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca şüphelinin icazetname adı altında sahte belgelerle kendisini "manevi otorite" olarak pazarladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

320 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Telefon görüşmeleri 3 ay boyunca dinlenen sanığın, 76 farklı suç içerikli görüşmesi kayıt altına alındı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Serdar Ç. için "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 128 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası talep edildi.