Kamunun görevlendirme giderleri rekor zarar yazdı: Zirve herkesin yüksek faturalardan şikayet ettiğinde

Yayınlanma:
2021'de isim değişikliğiyle adı "görevlendirme gideri yapılan görevlendirme zararı bu yıl dudak uçuklattı. Bakan Şimşek'in tasarruflarından nasibini almayan Kamunun görevlendirme giderleri rekor zarar yazdı. Zarar yazan Kamu İktisai Teşebbüslerinde zirve herkesin yüksek faturalarından şikayet ettiğinde... Üretim ve dağıtımını o yapıyor.

Bütçede “görevlendirme gideri” olarak adı değiştirilip Kamuoyunda yarattığı olumsuz algı düzeltilmeye çalışılan görev zararı bu yıl rekor kırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kasım ayı merkezi yönetim bütçe giderleri vatandaşın cebine yük bindiren tutarı ortaya koydu.

Maliye'ye göe; görevlendirme gideri adı altında kamu kuruluşlarına 11 ayda ödenen toplam görev zararı, 1 trilyon 460 milyar TL’ye dayandı. Rekor içinde rekor kıran Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ise vatandaşın tüketiminde can yakan yerden geldi.

KAMUNUN GÖREVLENDİRME GİDERLERİ REKOR ZARAR YAZDI

Nefes'in haberine göre; kasımda bütçeden 20 milyar 314 milyon TL ödenen KİT'lere , 11 ayda toplam 381 milyar 936 milyon TL görev zararı ödendi. Böylece KİT’lere 2024 yılında ödenen 296 milyar 879 milyon 249 bin TL’lik görev zararının yüzde 29 fazlası 2025’in 11 ayında ödenmiş oldu.

KİT’lere ödenen görev zararı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış gösterdi.

ZİRVE HERKESİN YÜKSEK FATURALARDAN ŞİKAYET ETTİĞİNDE

Kamu yararını gözeterek düşük maliyetli elektrik enerjisi üretimi ve satışı faaliyetinde bulunmak için teşkil edilen Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) kamu kuruluşları arasında zarar yazanların zirvesinde yer aldı.

kamunun-gorevlendirme-giderleri-rekor-zarar-yazdi-zirve-herkesin-yuksek-faturalardan-sikayet-ettiginde.jpg

EÜAŞ’a kasımda 18 milyar 845 milyon TL, 11 ayda ise 215 milyar 837 milyon TL görev zararı ödendi.

kamunun-gorevlendirme-giderleri-rekor-zarar-yazdi-zirve-herkesin-yuksek-faturalardan-sikayet-ettiginde-2.jpg

EÜAŞ’ı 155 milyar TL’lik görev zararı ile Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) takip etti. BOTAŞ, geçen yıl ödenen 66 milyar TL’lik görev zararını yıl bitmeden ikiye katladı. Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO), bütçeden 11 ayda 6 milyar 570 milyon TL, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’na (TKİ) 4 milyar 528 milyon TL görev zararı ödendi.

kamunun-gorevlendirme-giderleri-rekor-zarar-yazdi-zirve-herkesin-yuksek-faturalardan-sikayet-ettiginde-3.jpg

BANKALAR DA ZARAR YAZDI

Kamu bankalarının görev zararlarında da artışlar yaşandı.

Ziraat Bankası’na 11 ayda 108 milyar 346 milyon TL, Halkbank’a 38 milyar 19 milyon TL görev zararı ödendi. İki kamu bankasına ödenen toplam görev zararı 146 milyar 365 milyon TL oldu.

kamunun-gorevlendirme-giderleri-rekor-zarar-yazdi-zirve-herkesin-yuksek-faturalardan-sikayet-ettiginde-4.jpg

Kamu bankalarına geçen yılın aynı dönemine göre ödenen görev zararı ise yüzde 34.5 arttı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

